Врачи, переболевшие COVID-19, описали симптомы и свои способы справиться с инфекцией 1 25.11.2020, 22:30

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иллюстрационное Фото: МАКСИМ МИШИН/MOS.RU

Белорусские медики называют эту инфекцию очень специфической.

Коронавирусная инфекция проявляется по-разному, переболевшие COVID-19 медики называют эту инфекцию очень специфической — и рассказывают tut.by, что помогло с ней справиться.

«Выздоровление не надо форсировать»

Людмила Жилевич — руководитель республиканского геронтологического центра активного долголетия, внештатный геронтолог Минздрава. Переболела COVID-19 еще в апреле: у врача появились симптомы, схожие с респираторной инфекцией, — заложенность носа, усталость. Через 2−3 дня — температура, озноб, ломота в теле. Лечение проходила на амбулаторном режиме, болезнь протекала в среднетяжелой форме. По рекомендуемой тогда схеме пришлось принимать антибиотики: сейчас, говорит врач, тактика изменилась и к данным препаратам прибегают с большой осторожностью.

В своем лечении Людмила сделала ставку на укрепление иммунитета. Принимала витамины С, D, постоянно контролировала уровень кислорода с помощью пульсоксиметра, выполняла упражнения на диафрагмальное дыхание, практиковала прон-позицию.

— У ковида есть излюбленные органы-«мишени». Например, нижние отделы легких меньше задействованы при дыхании, они хуже вентилируются. А любая вирусная инфекция (не только коронавирусная) провоцирует еще и развитие бактериальной, которая может развиваться именно в плохо вентилируемых частях легкого. Чтобы этого не допустить, нужны специальные дыхательные упражнения.

Ту же прон-позицию многие неправильно выполняют: просто ложатся на живот, из-за чего им становится еще сложнее дышать. Правильно подложить валики: один — под грудь, второй — под таз, третий — под ноги. В прон-позиции надо лежать до 12 часов, прерываясь на другие упражнения.

Людмила говорит, что ей помогли и прогулки на свежем воздухе: как только стало лучше — она начала выходить на улицу.

— Залеживаться для тех, кто переболел, — не лучший способ восстановиться. При этом выздоровление не надо форсировать, движение надо вводить постепенно. По опыту моих пациентов скажу, что после ковида нужно немало времени, чтобы вернуться к прежним нагрузкам.

Важным этапом выздоровления врач называет и питание, которое помогает поддержать иммунитет.

— Оно должно быть полноценным: обо всех желаниях похудеть нужно на время болезни и восстановления забыть. Пища должна быть легкоусваиваемой, содержать набор необходимых белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Следует включить в рацион зелень, заменить ей, например, всеми любимые закатки. Не нужно забывать и про наши национальные адаптогены, например клюкву, бруснику, малину, чеснок, мед.

Важно ввести в «рацион» выздоровления и позитивное мышление, уверена медик. Сосредоточить внимание следует на примерах тех родных и друзей, которые быстро поправились и без осложнений вышли из болезни.

«Инфекция очень неоднозначная»

Татьяна Савич — врач-эндокринолог в 3-й центральной районной клинической поликлинике Минска. Заболела коронавирусом во вторую волну — в начале ноября.

— Муж сказал, что плохо себя чувствует. Я начала ко всему принюхиваться: резкие запахи — аромапалочек, твердого дезодоранта — чувствовала. Но потом разболелась голова, в глазах резь как при гриппе… Ощущения, будто у меня высокая температура, все тело ломит — но градусник показывал только 37,1. На ОРВИ мало похоже.

Через день у Татьяны пропало обоняние, появилась слабость и началась сильная одышка: ощущение нехватки воздуха — даже в комнате с открытым окном. Помогал увлажнитель воздуха. Чтобы подтвердить диагноз, Татьяна позвонила в поликлинику по месту жительства, описала симптомы — ее направили на прием в кабинет для температурящих.

— У многих людей с симптомами коронавируса начинается паника: они не знают, бежать ли в больницу или пережидать. Мой совет: начните со звонка в поликлинику или на скорую, опишите свои симптомы. Не забывайте, что в поликлиниках для температурящих — отдельный вход.

Инфекция очень неоднозначная. Иногда говорят: «не паникуйте, только больше пейте жидкости» — и это правильно в той ситуации, когда человек без хронических заболеваний, когда он контролирует свои показатели. Если от врача вам по факту нужно только то, чтобы он успокоил, в поликлинику идти не стоит. С другой стороны, важно понимать, что если температура высокая, она не сбивается, заметны ухудшения — не нужно, образно говоря, сидеть с чашкой чая, дожидаясь необратимых изменений.

Вместе с Татьяной заболела практически вся ее семья, но инфекция у всех проявилась по-разному. У старшего ребенка практически не было симптомов, у младшего — поднялась температура. Инфекция протекала в легкой форме, поэтому никакого специфического лечения не было. Антибиотики Татьяна не пила:

— Мне прописали витамин C и цинк, его часто назначают при ОРВИ для улучшения местного иммунитета. Дополнительно я пила железо, магний. В протоколах по лечению коронавирусной инфекции четко витамины не прописаны, но в разумных дозах они вряд ли навредят. Тот же витамин D: его эффективность в борьбе с COVID-19 не подтвердилась, однако у многих пациентов у нас в стране зимой диагностируется его дефицит, поэтому профилактическую дозу допустимо принять независимо от инфекции. Конечно, не нужно забывать, что комплекс витаминов можно получить и благодаря сбалансированному питанию.

Татьяна была уверена, что даже если переболел коронавирусом в легкой форме, изменения в легких будут:

— Оказалось, это не так. Из-за своей одышки я сделала КТ — даже теней на снимке не было.

«Не стоит принимать антибиотики ради перестраховки»

Екатерина Гойлова работает врачом-аллергологом. Диагноз «коронавирус» медик проверила на себе в разгар первой волны — в середине апреля. Заболевание протекало в легкой форме, но больничный у врача затянулся до конца мая.

— Сначала у мамы подтвердили ковидную пневмонию. Мне сделали первый мазок — он был отрицательный. Через день поднялась температура до 39 градусов, были симптомы ОРВИ. В апреле брали два мазка, и вот второй оказался положительным.

Симптомы, говорит Екатерина, у нее были нетипичные. За неделю до появления температуры она чувствовала слабость, усталость и резь в глазах (они были будто засыпаны песком), началась сыпь на руках в виде пузырьков с прозрачной жидкостью.

— Это сейчас понятно, что коронавирус может проявляться очень по-разному, в том числе и сыпью, похожей на скарлатину, экзему или обморожение. А тогда это было ново. Но сыпь быстро прошла. В отличие от кашля, который держался несколько месяцев.

Тем, кто дома лечит легкую форму коронавирусной инфекции, Екатерина советует внимательнее относиться к приему антибиотиков.

— Я пила два антибиотика, потому что в апреле коронавирус был совсем не изучен, все боялись. Но негативный эффект от приема мощных препаратов тоже может быть, поэтому сейчас не стоит без показаний принимать антибиотики ради перестраховки.

Ко второй волне коронавируса Екатерина сделала прививку от гриппа. Кроме того, медик рекомендует не забывать о незатратных методах защиты.

— Сухие слизистые — это ворота для любых вирусов. В отопительный сезон полезно поддерживать влажной слизистую носа, орошая его солевым раствором. Орошение (1−2 впрыскивания физиологического или изотонического раствора морской воды в каждую ноздрю) можно проводить перед выходом на работу, учебу, в магазин, а также по возвращении домой. Важно и обильное питье: в глотке есть кашлевые рецепторы, и если влаги недостаточно, то они могут пересыхать и раздражаться. Мне очень помогло справиться с болью в горле питье более двух литров жидкости с лимоном в день. Можно купить уже готовый лимонный сок и добавлять его в воду или чай.

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