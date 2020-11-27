Ученые составили меню для постковидной реабилитации 1 27.11.2020, 22:09

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Ученые выяснили, чем лучше питаться перенесшим COVID-19.

Ученые выяснили, чем лучше питаться перенесшим COVID-19, чтобы быстрее восстановиться после болезни. Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Британские эксперты Эмма Дербишир (Emma Derbyshire) и Джоан Деланж (Joanne Delange), изучавшие роль питания в укреплении иммунитета, проанализировали научные публикации о продуктах и пищевых добавках, способствующих реабилитации после болезни.

Особое внимание авторы исследования уделили питанию людей старшего возраста. Дело в том, что с возрастом и врожденный, и адаптивный иммунитет у людей снижается, и одна из причин этого процесса – недостаток питательных веществ.

"Существует достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы", – отмечают ученые. Поэтому, по их словам, сбалансированное питание играет важную роль в сопротивлении респираторным заболеваниям.

В список продуктов, помогающих восстановиться после COVID-19, вошли продукты, богатые витаминами C и D. Исследователи отмечают, что витамин D – это мощный иммунорегулятор, а C способен укрепить барьерную функцию эпителия и дыхательной системы. Это не дает клеткам вируса спуститься в нижние дыхательные пути, тем самым предотвращает развитие пневмонии.

Витамином C богаты такие продукты, как брокколи, черная смородина и апельсины. Также стоит обратить внимание на богатые цинком креветки, консервированные бобы и вареные куриные яйца. Для завтрака подойдут зерновые хлопья, обогащенные витаминами. Витамин D можно получить из соответствующих пищевых добавок. Его требуется до 50 микрограммов в день.

Результаты исследования показали, что такая диета сокращает срок реабилитации. Впрочем, работает она для людей, у которых нет сопутствующих заболеваний. Тем же, у кого имеются болезни сердечно-сосудистой системы, астма или проблемы с иммунитетом, нужно согласовать свою диету с врачом.

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