Сергей Тихановский обратился к белорусам

Сергей Тихановский обратился к белорусам11
- 6.11.2020, 13:41
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Народный блогер призвал поддержать политзаключенных.
Народный блогер, лидер движения «Страна для жизни» Сергей Тихановский в одном из писем обратился к белорусам:
«Если я за что-то берусь - довожу до конца! Я обладаю исключительным везением и в том числе поэтому я занялся почти безнадежным делом.
Меня выставляют бандитом, но я даже не грубый человек, христианин, даже матом не ругаюсь.
А с Калиновским меня многое связывает, просто я не рассказывал…
Рассказывают много неправды, оговаривают. Я лишь один не подал руку и прямо в лицо высказал что и обычно. Остальное все ложь!
Я знаю много беларусов, которые являются для меня примером и на которых я равняюсь: Северинец, Статкевич, Афнагель, Шушкевич.
Обнимаю каждого крепко и заряжаю оптимизмом.
Верым. Можам. Абавязкова пераможам!»
Сергей Тихановский также призвал белорусов писать письма политзаключенным.
Написать слова поддержки народному блогеру можно по адресу:
Тюрьма №8 г.Жодино, ул.Советская 22а, 222163 - Тихановский Сергей Леонидович 1978 г.р.