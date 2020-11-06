Сергей Тихановский обратился к белорусам 11 6.11.2020, 13:41

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Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

Народный блогер призвал поддержать политзаключенных.

Народный блогер, лидер движения «Страна для жизни» Сергей Тихановский в одном из писем обратился к белорусам:

«Если я за что-то берусь - довожу до конца! Я обладаю исключительным везением и в том числе поэтому я занялся почти безнадежным делом.

Меня выставляют бандитом, но я даже не грубый человек, христианин, даже матом не ругаюсь.

А с Калиновским меня многое связывает, просто я не рассказывал…

Рассказывают много неправды, оговаривают. Я лишь один не подал руку и прямо в лицо высказал что и обычно. Остальное все ложь!

Я знаю много беларусов, которые являются для меня примером и на которых я равняюсь: Северинец, Статкевич, Афнагель, Шушкевич.

Обнимаю каждого крепко и заряжаю оптимизмом.

Верым. Можам. Абавязкова пераможам!»

Сергей Тихановский также призвал белорусов писать письма политзаключенным.

Написать слова поддержки народному блогеру можно по адресу:

Тюрьма №8 г.Жодино, ул.Советская 22а, 222163 - Тихановский Сергей Леонидович 1978 г.р.

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