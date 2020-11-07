В воскресенье днем будет до +12°С 7.11.2020, 16:14

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Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие дни.

8 ноября большинство районов Беларуси в основном останется в области повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса, пишет сайт pogoda.by.

Сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут небольшие дожди. В отдельных районах сгустится туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +6..+12°С.

9 ноября Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до 0,..+6°С, при прояснениях по северо-востоку республики подморозит до -1..-3°С, дневной максимум будет колебаться от +2°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу страны.

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