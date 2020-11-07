Учитель из агрогородка Добрая: Вскоре этот режим падет 3 7.11.2020, 17:02

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Александр Крушевых обратился к коллегам.

На днях «Белсат» писал о двух учителях из агрогородка Добрая, которые записали видеообращение с осуждением брутальных действий силовиков и властей. Они также поддержали белорусских митингующих. Обоих спикеров, Александра и Наталью Крушевых, уволили с рабочих мест по статье.

Александр Крушев рассказал об увольнении. Мужчина считал, что им дадут выговор, но оставят на работе.

«Начало рабочего дня ни чем не отличалось от предыдущего. В середине пятницы пришла коллега и предложила сходить к директору, попросить «пощады» и извиниться. Мы с Натальей Николаевной не приняли это предложение. В конце рабочего дня меня пригласили в кабинет директора, где «вынесли приговор».

По словам Александра, беседа с начальством прошла спокойно и без эмоций. Директор зачитала протокол об увольнении. На просьбу представить копию, сказала: «Мы не должны вам что-то представлять». Александру с Натальей выдали трудовую книжку и отпустили.

Официальным основанием для увольнения назвали прогул (учителя вышли на общенациональную забастовку 26 октября), а также пояснительную записка прогула, в которой учителя объяснили свою позицию, выхода из профсоюза и невыполнение обязанностей (каких именно, не уточняется).

Александру Крушеву 23 года и у него двое детей – 2-летний Иван и 9-месячный Тимофей. Остаться без работы для молодого отца проблема, но сдаваться он не собирается.

«Записывая видеообращение, мы были готовы к репрессиям. Но через несколько дней мы убедили себя, что работы нас не лишат. Мы ошиблись. Не скажу, что увольнение меня огорчило. Я знаю, что не сделал ничего плохого», – говорит Александр.

Александр отмечает, что его специальность позволяет найти работу в интернете.

«Я простой деревенский парень и не думал, что придется искать ее там. Безусловно, сил придает надежда на то, что вскоре падет этот режим, и я смогу продолжить работу с детьми. Я бы хотел обратиться к коллегам и сказать им: не бойтесь! Если вас беспокоит вопрос, стоит ли это того, то скажу вам со стопроцентной достоверностью, что стоит».

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