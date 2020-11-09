Стачком «Гродно Азот» прокомментировал инцидент с аварийным факелом 1 9.11.2020, 15:40

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На предприятие катастрофическая нехватка сотрудников.

Сегодня над «Гродно Азот» горел аварийный факел. Цех аммиак-4 прекратил свою работу. Стачком химического завода прокомментировал инцидент:

- Все сегодня озадачены ситуацией с остановкой ранним утром в цехе аммиак-4. Там давно назревавшие проблемы с оборудованием и, кажется, что решить их успешно не получится.

Тем временем на стадии гидрирования бензола в цехе циклогексанон-2 аппаратчиков 6 разряда осталось 2 из 5, что делает работу этой стадии невозможным. Для решения проблемы руководство прибегает к разным методам уговоров аппаратчиков стажироваться в циклогексанон-2. Продолжайте записывать слова давления от руководства на диктофон. Цель близка.

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