Беларусь объявилa персонами нон-грата двух британских дипломатов 2 9.11.2020, 21:20

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Режиму Таракана не понравилось, что британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста.

Беларусь объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов.

Об этом в понедельник сообщили в эфире пропагандистского телеканала ОНТ.

В вечернем выпуске новостей сообщили, что британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске. Называются их имена и должности - военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд.

«По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов», - заявили в сюжете телеканала.

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