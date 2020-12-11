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Путин о Навальном: «Фигурант» чуть не умер, но дело открыть нельзя

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  • 11.12.2020, 18:38
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Путин о Навальном: «Фигурант» чуть не умер, но дело открыть нельзя
Алексей Навальный

Путин заявил о невозможности возбудить уголовное дело для проверки ситуации с Навальным.

Президент России Владимир Путин, отвечая на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека на вопрос об отравлении Алексея Навального, вновь не назвал оппозиционного политика по имени, отозвавшись о нём как об "известном фигуранте", и сказал о том, почему, по его мнению, в России нельзя открыть уголовное дело в связи с отравлением Навального, передает svoboda.org.

Встреча состоялась накануне, однако расшифровка на сайте Кремля опубликована только днём в пятницу.

Путин согласился с утверждением о том, что Навальный "чуть не умер", но при этом сказал, что это ещё не повод открывать уголовное дело, поскольку для этого нет необходимых оснований. По словам Путина, Германия не предоставляет имеющиеся у неё материалы.

Вопрос о Навальном задал член Совета Николай Сванидзе. Сформулировал он его так:

"Дело крайне одиозное, как мы все знаем, но я предлагаю от этого отвлечься. Не важно, как его зовут, он – гражданин Российской Федерации, общественный и политический деятель, один из лидеров оппозиции, он чуть не умер и, очевидно, что не от гриппа. Если открыть расследование по этому делу, то можно тогда будет найти – это все-таки интересно – что случилось. Отравлен ли он? Кем отравлен: Индирой Ганди покойной или сам себя отравил? Или съел турецких пельменей, или помидоров плохих? Что с ним случилось-то?

Отсутствие уголовного расследования по делу Алексея Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умоляет (так в тексте, очевидно "умаляет". – Прим.) право граждан на защиту со стороны государства".

Путин на это ответил: "По поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов" – и посетовал на то, что Германия, где Навальный проходил лечение, не сотрудничает с Россией по этому делу, не предоставляет официальных материалов и биологических материалов.

Сванидзе отреагировал, заметив, что "мужик чуть не умер", и спросил, возможно ли всё же возбуждение уголовного дела. Путин ответил: "Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится".

"Невероятно просто", – написал Навальный в твиттере.

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