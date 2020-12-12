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Белорусы массово вышли на протестные марши в субботу

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  • 12.12.2020, 14:35
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Белорусы массово вышли на протестные марши в субботу

Десятки шествий проходят в Минске и регионах.

Белорусы перестали ждать воскресенья, чтобы пройтись маршем по своим районам.

Сегодня с самого утра на улицах маршируют жители десятков районов и городов Беларуси, пишет телеграм-канал NEXTA Live.

Минские Комаровка, Маяковка, Восток, Курасовщина, Лошица, гродненская Ольшанка, агрогородок Прилуки и многие другие.

«Белорусы выходят вчера, сегодня, завтра, ведь у протеста нет расписания. Протест — это осознанный шаг для целой нации, который в очередной раз доказывает, насколько сильно белорусы любят свою страну и как упорно готовы бороться за ее будущее», — пишет телеграм-канал.

Каждый день и до победы!

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