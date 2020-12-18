Специалисты нашли место с высоким риском передачи коронавируса 18.12.2020, 19:00

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иллюстрационное Фото: Gustavo Graf/Reuters

Обнаружен так называемый эффект «пузыря».

В КНР ученые из Китайской академии наук нашли место, где наблюдается высокий риск передачи коронавируса. Они изучили воздействие выдыхаемого больным человеком воздуха на идущих сзади людей, выявлен риск заразиться от образующегося «пузыря», пишет lenta.ua.

Исследователи смоделировали воздушный поток, перемещающийся среди прохожих, идущих по улице. Во внимание принимались «пузыри», тянущиеся за больными людьми. Концентрация частиц вируса в таком случае является опасной для тех прохожих, которые идут сзади, так как они подвергаются риску заразиться COVID-19. Ученые выявили два варианта рассеивания воздуха: для узких воздушных коридоров и для открытого пространства.

В первом случае концентрация частиц коронавируса значительно выше, чем во втором, что значительно повышает риск подхватить крайне опасную инфекцию. Специалисты принимают во внимание необходимость учитывать различные варианты заражения COVID-19.

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