Сегодня — 10 лет Площади-2010 19.12.2020, 9:02

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Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ.

Сегодня – десятая годовщина белорусской Площади.

19 декабря 2010 в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов выборов. Она стала самой массовой акцией протеста в Беларуси за последние годы. Но мирный протест был жестоко подавлен милицией и внутренними войсками.

Впоследствии главный редактор Charter97.org Наталья Радина итак оценила события 19 декабря 2010 года: «Украинцы называют Еворомайдан Революцией достоинства. В 2010 года у нас тоже произошло Восстание достоинства. Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ».

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