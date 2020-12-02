Милевский после скандальных комментариев поддержал Ольгу Хижинкову
- 2.12.2020, 10:08
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Футболист заявил: «Оля, все мы тебя любим».
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, видимо, решил извиниться за свою грубую реакцию на призыв поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову.
Он опубликовал в Instagram фото с Ольгой, которое было сделано год назад после того, как «Динамо» стало чемпионом Беларуси и написал: «Оля, все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко».
Напомним, ранее нападающего брестского «Динамо» в Instagram призвали поддержать Ольгу Хижинкову, которая уже трижды была осуждена за участие в акциях протеста, однако его ответ оказался довольно грубым.