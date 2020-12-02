закрыть
2 декабря 2020, среда, 11:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Милевский после скандальных комментариев поддержал Ольгу Хижинкову

  • 2.12.2020, 10:08
  • 4,694
Милевский после скандальных комментариев поддержал Ольгу Хижинкову

Футболист заявил: «Оля, все мы тебя любим».

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, видимо, решил извиниться за свою грубую реакцию на призыв поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову.

Он опубликовал в Instagram фото с Ольгой, которое было сделано год назад после того, как «Динамо» стало чемпионом Беларуси и написал: «Оля, все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко».

Напомним, ранее нападающего брестского «Динамо» в Instagram призвали поддержать Ольгу Хижинкову, которая уже трижды была осуждена за участие в акциях протеста, однако его ответ оказался довольно грубым.


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Леонид Невзлин
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении
Спортсмены за смирную Беларусь, не протягивайте руки, чтобы не оказаться в сложном положении Сергей Щурко
Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип