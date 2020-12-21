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Новый штамм COVID-19 обнаружен в Украине

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  • 21.12.2020, 16:50
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Новый штамм COVID-19 обнаружен в Украине

Им переболел украинец, работавший в Чехии.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области, который работает в Чехии. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, мужчину зовут Николай, "и он уже переболел новым штаммом".

"Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус, и таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – сказал Петров.

По мнению медика, коронавирус продолжит активно мутировать, поскольку "он содержит только одну рибонуклеиновую кислоту, один носитель генетического материала".

Он добавил, что в регионах Украины, граничащих со странами ЕС, "уже можно заметить, что несколько меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей".

"То есть может не быть уже аносмии (потери обоняния), но достаточно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", – рассказал инфекционист.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

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