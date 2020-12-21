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Как новый штамм коронавируса повлияет на биткоин и акции

  • 21.12.2020, 18:50
  • 2,018
Как новый штамм коронавируса повлияет на биткоин и акции
фото: cryptocurrency.tech

Три мнения.

На криптовалютном и фондовом рынке произошло резкое снижение на фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса. За последние сутки среднерыночный курс биткоина опускался на 9%, с $24 тыс. до $22,1 тыс., сейчас восстановился до $22,7 тыс. За тот же период фьючерс на ведущий биржевой индекс США S&P 500 потерял 1,5%, до 3648 пунктов, в моменте снижаясь до 3610 пунктов, пишет РБК.

Снижение котировок обоих инструментов началось после того, как в выходные ВОЗ сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии. Перед этим о мутации инфекции рассказали власти Великобритании. Премьер-министр страны Борис Джонсон подчеркнул, что новый штамм может распространяться на 70% быстрее предыдущего.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, считает, что сегодняшняя нервная реакция рынков отражает настроения инвесторов, которые воспринимают новости о новой мутации коронавируса, как серьезную опасность для глобальной экономики. Ситуацию усугубляют меры противодействия, которые предпринимают правительства стран в Европе, Азии и Африке, отметил эксперт. Он предупредил, что падение может усугубиться.

«Если ВОЗ признает новую мутацию опасной, призовет правительства и страны предпринимать масштабные усилия, чтобы не допустить третьей волны пандемии, это может вызвать обвал рынков. До каких пределов — пока предположить сложно, но снижение индексов наверняка произойдет», — предположил Деев.

Он допустил, что на этом фоне биткоин и другие криптовалюты могут подорожать еще сильнее по аналогии с тем, как это было в течение всего 2020 года. Чем больше негатива на рынках, чем глубже мировая рецессия, тем больше растут цифровые активы, объяснил Деев. По его словам, в криптовалюты вкладываются массово по всему миру институциональные инвесторы, которые видят в цифровых валютах своего рода защитный актив.

Аналитик EXANTE Виктор Аргонов придерживается схожей позиции. Он уверен, что рынки — это лакмусовая бумажка для оценки настроений в мире. Поэтому степень опасности нового штамма напрямую будет определять ситуацию как минимум на фондовом и нефтяном рынках. Если уже разработанные вакцины не смогут противостоять новой мутации, то сценарий с развитием паники весьма вероятен, подчеркнул эксперт.

«Вирус может грозить новой пандемией, и тогда накопленный коллективный иммунитет ничего не будет значить. Фондовый и нефтяной рынок могут начать новый обвал — против нового штамма понадобятся более жесткие локдауны. Более того, новые локдауны означают новую волну поддержки рынков, а значит, стимулов и ликвидности со стороны ЦБ будет больше», — спрогнозировал Аргонов.

С его точки зрения, возможное снижение коснется и рынка криптовалют, поскольку, как показывает практика, в моменты паники падает все, кроме доллара США. Но это будет только краткосрочным эффектом, считает Аргонов. В долгосрочной перспективе инвесторы переключаются на другие активы, такие как фондовый рынок, золото и биткоин. В текущем году криптовалюты показали себя как отличный защитный актив, и теперь «эта слава работает на них».

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев уверен, что пока не стоит опасаться серьезного влияния новости о выявлении нового штамма на фондовый и криптовалютный рынки. Не так страшна сама мутация, как новые карантинные меры, уточнил эксперт. Впрочем, если ограничения и вызовут падение, то оно прекратится после их отмены.

«Природа возможного кризиса имеет основу во внешних факторах. Как только карантинные ограничения уйдут, рынок продолжит стабилизироваться. Это мы уже увидели в марте. Мощный спад рынков практически сразу сменился ростом и фактически уже отыграл снижение. Такую ситуацию сложно назвать типичным кризисом, а новый штамм может вызвать лишь что-то подобное и в меньших масштабах», — поделился Зуборев.

Он отметил, что есть другой негативный фактор. Рынки криптовалют и фондовый перегреты, и покупать активы по текущим ценам рискованно, считает эксперт. Он не исключил, в 2021-22 годах рынок ожидает серьезный кризис, но он будет вызван уже другими факторами и начнется не раньше завершения пандемии.

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