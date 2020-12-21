Белорусский независимый профсоюз: Медленно, но верно люди присоединяются к стачке 21.12.2020, 23:15

Стачечное движение претерпевает перезагрузку.

Стачечное движение не сдувается, а претерпевает перезагрузку, заявил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

По его словам, сегодня к стачке присоединились два работника Белорусского металлургического завода (всего бастует 11 человек) и работник «Гродно Азота» (более 30).

Характеризуя стачечное движение, Позняков отметил, что перед праздниками к стачке присоединяется не так много людей. «Кто-то из активистов взял передышку, но сказать, что бензин закончился, не могу. Я думаю, что протест не сдулся, будет небольшая перезагрузка. Кого били и покалечили, они никуда не делись, никаких уголовных дел не заведено, никто ответственности не понес, поэтому протест никуда не делся. Просто пока непонятно, в какую плоскость он перейдет — в плоскость переговоров и уступок или люди консолидируются и перейдут в плоскость "партизанской войны"», — отметил профсоюзный лидер.

Как сообщил БелаПАН вице-председатель БНП Сергей Черкасов, на «Беларуськалии» в стачке находится около 105 человек, к которым присоединились 25 работников других предприятий Солигорска.

«Провластным скептикам ничего не остается, как говорить, что стачечное движение сдувается. Это не так. Медленно, но верно люди присоединяются к стачке. Стачечное движение еще не набрало оборотов, чтобы сдуваться. Первоначальный этап забастовок на многих предприятиях уже в прошлом, но стачечное движение действует. На примере Солигорска можно сказать, что количество ушедших в стачку незначительное, но они есть», — констатировал Черкасов. При этом стачечное движение заставляет руководство «Беларуськалия» «задабривать оставшихся работников неплохими бонусами — периодически им выплачивают премии, а люди этим, конечно, довольны».

26 октября в Беларуси была объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого 13 октября экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской: отставка Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Однако из-за масштабных репрессий на предприятиях забастовка переросла в формы «партизанской борьбы», сообщил ранее БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. По его словам, внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, итальянскую забастовку.

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