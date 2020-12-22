закрыть
22 декабря 2020, вторник, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, какое хобби продлевает жизнь

7
  • 22.12.2020, 8:39
  • 10,438
Ученые выяснили, какое хобби продлевает жизнь

Это занятие также существенно улучшает память.

Ученые заявляют, что пение под любимые песни продлевает жизнь и улучшает память. Исследование провели специалисты Йельского и Гарвардского университетов, пишет lenta.ua.

Согласно результатам научной работы, у некоторых поющих людей наблюдались улучшение психического здоровья и работы сердца, что увеличивает продолжительность жизни. Пение снижает давление, оказывает положительное влияние на работу мозга, уменьшает риск развития деменции и убирает депрессию.

Также ученые отметили, что певцы и музыканты имеют более высокий уровень интеллекта, чем те люди, которые заняты в других профессиях. Пение способно улучшать функции мозга и помогает ясности мыслей. Также пение способствует улучшению кровообращения, тогда мозг активнее насыщается кислородом.

По словам ученых, это незатейливое занятие помогает пациентам с диагнозами деменция и болезнь Альцгеймера – в таких случаях лучше сохраняется память. Во время пения выделяются эндорфины, они улучшают общее самочувствие, делают человека бодрым и счастливым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина