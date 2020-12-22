Ученые выяснили, какое хобби продлевает жизнь 7 22.12.2020, 8:39

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Это занятие также существенно улучшает память.

Ученые заявляют, что пение под любимые песни продлевает жизнь и улучшает память. Исследование провели специалисты Йельского и Гарвардского университетов, пишет lenta.ua.

Согласно результатам научной работы, у некоторых поющих людей наблюдались улучшение психического здоровья и работы сердца, что увеличивает продолжительность жизни. Пение снижает давление, оказывает положительное влияние на работу мозга, уменьшает риск развития деменции и убирает депрессию.

Также ученые отметили, что певцы и музыканты имеют более высокий уровень интеллекта, чем те люди, которые заняты в других профессиях. Пение способно улучшать функции мозга и помогает ясности мыслей. Также пение способствует улучшению кровообращения, тогда мозг активнее насыщается кислородом.

По словам ученых, это незатейливое занятие помогает пациентам с диагнозами деменция и болезнь Альцгеймера – в таких случаях лучше сохраняется память. Во время пения выделяются эндорфины, они улучшают общее самочувствие, делают человека бодрым и счастливым.

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