Американцы отказались от работы с белорусской фирмой Synesis, попавшей под санкции 24.12.2020, 22:20

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фото: pixabay.com​

Технология, разработанная Synesis, помогает режиму устанавливать участников уличных акций.

Американская компания GSD Venture Studios отказалась от сотрудничества с белорусской IT-фирмой Synesis, которая попала под санкции Евросоюза, передает euroradio.fm.

Год назад Synesis объявила, что планирует продвигать на американском рынке свою технологию распознавания лиц Kipod Smart City. К этой системе подключены уличные камеры в Беларуси.

Однако неделю назад белорусская компания попала в санкционный список Евросоюза.

В комментарии dev.by Гэри Фаулер, соучредитель, CEO и президент GSD Venture Studios сказал: "В 2019 году GSD Venture Studios (GSDVS) стала партнером Synesis, потому что мы считали их лучшими в мире AI-инженерами с твердыми этическими принципами. Недавно ЕС ввел санкции. GSD Venture Studios — решительный сторонник гражданских и политических прав. GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis. Мы не будем давать других комментариев в ожидании ответа Synesis Евросоюзу".

По информации dev.by, контракт между GSD Venture Studios и Synesis прекратил действие несколько недель назад.

По некоторым данным, именно технология, разработанная Synesis, помогает белорусским силовикам устанавливать участников уличных акций.

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