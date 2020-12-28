Минчанка сделала новогоднее меню из 9 блюд и объяснила, как уложиться в 2 часа с готовкой 31 декабря 16 28.12.2020, 13:53

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Анфиса Янцевич

Как распределить время?

Минчанка Анфиса Янцевич, устроила репетицию приготовления необычного новогоднего ужина. Хозяйка уверена, что если правильно распределить время накануне, то на готовку даже девяти блюд 31 декабря можно потратить не больше двух часов, пишет tut.by. В чем тут секрет?

Как распределить время?

Чтобы закупаться было удобнее, Анфиса составила полный список продуктов — его легко адаптировать в зависимости от числа гостей.

Чтобы оптимизировать готовку накануне новогодней ночи, минчанка предлагает потратить 2−3 часа на заготовки 29 или 30 декабря. Вот что можно сделать заранее.

- Поставьте отвариваться нут (на 2 часа), предварительно замочив его в воде на ночь. Пока готовится нут, сделайте все остальные заготовки (если вдруг забыли замочить нут на ночь, просто увеличьте время его приготовления на 1 час). Приготовьте сам хумус из отварного нута по рецепту — в приготовленном виде он хранится в холодильнике до 5 дней.

- Сделайте смесь для конфет и поставьте ее в холодильник на полчаса. Накануне можно приготовить и сами сладости.

- Сделайте заготовки для киша: натрите сыр на терке, нарежьте грибы ломтиками и куриное филе кубиками, поперчите и посолите куриное филе. Разложите заготовки по пакетикам для заморозки и выпустите воздух. Положите пакетики с заготовками охлаждаться на 3 часа в холодильник. А затем переложите заготовки в морозильник, установив самую низкую температуру. С заготовками пирог «собирается», как конструктор, всего за 10 минут.

- Сделайте заготовки для тыквенных палочек, и тогда на их приготовление в ответственный день у вас уйдет не больше 15 минут вместо 35.

После такой подготовки приготовление самого новогоднего стола, по подсчетам хозяйки, займет не больше 2 часов. Важно не забыть накануне достать заготовки из морозилки и разморозить их на верхней полке холодильника.

Сценарий приготовления новогоднего стола по шагам 31 декабря:

Поставьте филе отвариваться на полчаса.

Замаринуйте рыбу (10 минут).

Сделайте праздничный киш и поставьте его готовиться в духовку (подготовка — 10 минут, приготовление в духовке — 45−50 минут на нижней полке).

Посыпьте размороженные тыквенные палочки солью и перцем, смажьте оливковым маслом и поставьте в духовку запекаться вместе с кишем (подготовка — 7 минут, приготовление — 40 минут на верхней полке).

Достаньте филе остывать.

Почистите картошку, закиньте в духовку после тыквенных палочек (подготовка — 20 минут, приготовление — 45−50 минут).

Достаньте киш, поставьте рыбу (подготовка — 10 минут, приготовление — 25 минут).

Приготовьте салат с куриным филе, фасолью, оливками и грецкими орехами (5 минут).

Приготовьте салат с руколой и помидорами черри (5 минут).

Приготовьте тыквенные палочки (15 минут).

Приготовьте бутерброды с красной икрой (15 минут).

Приготовьте тарталетки с хумусом, помидорами черри и зеленым луком (15 минут).

Салаты

Салат из руколы с помидорами черри (4 порции)

Вам понадобится: рукола — 90 г, помидоры черри — 200 г, белый винный уксус — 2 ст. л., чеснок — 1−2 зубчика.

Как приготовить: руколу промыть, обсушить. Помидоры черри промыть, нарезать на половинки. Зубчик чеснока раздавить ножом, затем мелко нарезать, добавить к салату. Добавить в салат белый винный уксус и все перемешать.

Салат с курицей, фасолью, оливками и грецкими орехами (4 порции)

Вам понадобится: куриное филе — 400 г, консервированная красная фасоль — 400 г, оливки — 100 г, грецкие орехи — 50 г.

Как приготовить: отварить куриную грудку. Остудить и нарезать филе курицы кубиками среднего размера. Добавить к курице консервированную красную фасоль и оливки. Измельчить ножом грецкие орехи и добавить их в салат, все перемешать.

Закуски

Хумус в тарталетках с помидорами черри и зеленым луком

Вам понадобится: нут — 400 г, аквафаба (жидкость, в которой варился нут) — 1 стакан, тахини — 80 г, чеснок — 2 зубчика, лимонный сок по вкусу, зира, соль, оливковое масло — 2 ч. л., помидоры черри — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, тарталетки — 16 шт.

Как приготовить: поставить замачиваться нут на ночь в холодной воде. Варить нут 2 часа. Остудить. Перемолоть нут блендером и добавить в него тахини, лимонный сок, чеснок, зиру, соль и оливковое масло. Все тщательно перемешать.

Мелко порезать помидоры черри и зеленый лук, перемешать. Наполнить одну половинку тарталетки хумусом, вторую — помидорами с зеленым луком. Хумуса хватает на большое количество тарталеток (после заполнения 16 небольших тарталеток остается еще целая банка хумуса, который можно хранить в холодильнике до 5 дней).

Тыквенные палочки с соевым соусом (4 порции)

Вам понадобится: тыква — 800 г, водоросли нори — 4 листа, кунжутные семечки — 2 ч. л., соевый соус — 100 мл, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Как приготовить: очистить тыкву от кожуры и мягкой сердцевины. Вырезать из ее мякоти 12 небольших прямоугольных брусков (из остатков тыквы можно сварить тыквенный суп, например, 1 января). Смазать каждую из палочек растительным маслом, приправить со всех сторон солью и черным перцем, уложить в форму, накрыть фольгой и запекать в духовке до мягкости тыквы при 190 градусах ориентировочно 25−40 минут.

Разрезать листы нори на части под размер палочек. Достать тыкву из духовки, дать ей слегка остыть. Когда тыквенные брусочки можно будет брать руками, завернуть каждый из них в нори (края водорослей можно слегка смочить, чтобы они лучше склеились). Обмакнуть каждый конец тыквенных палочек в кунжут. Подавать с соевым соусом, в который палочки можно будет обмакнуть.

Киш (французский пирог) с курицей и грибами (4 порции)

Вам понадобится: куриное филе — 330 г, шампиньоны — 250 г, лук — 180 г, помидоры черри — 8 шт., сыр твердый — 150 г, сливки 10% — 300 мл, вода — 3 ст. л., яйцо — 2 шт., мука — 250 г, сливочное масло — 125 г, перец черный молотый, соль.

Как приготовить: для начала сделать тесто. Сливочное масло, яйцо, воду, соль и муку перемешать до однородности. Распределить по дну разъемной формы диаметром 24 см с заходом на бортики.

Приготовить начинку для киша: мелко порезать куриное филе, грибы, лук — перемешать и распределить начинку равномерно. Приготовить заливку: тертый сыр смешать со сливками. Аккуратно залить в форму поверх начинки. Помидоры черри разрезать пополам и красиво выложить по всей поверхности. Выпекать в духовке, предварительно прогретой до 200 градусов, 50 минут. Перед подачей немного охладить, чтобы пирог свободно отделился от бортиков формы.

Бутерброды с красной икрой

Вам понадобится: икра — 1 банка, тостовый хлеб — 150 г, сливочное масло — 50 г.

Как приготовить: каждый ломтик тоста смажьте сливочным маслом и сверху положите красную икру.

Основное блюдо

Красная рыба с базиликом (4 порции)

Вам понадобится: филе красной рыбы — 1 кг, сливочное масло — 100 г, базилик свежий — 30 г, чеснок — 2 зубчика, соль, красный перец, лимонный сок — 4 ст. л.

Как приготовить: филе промыть холодной водой и обмакнуть бумажным полотенцем. Посолить и поперчить со всех сторон, сбрызнуть лимонным соком. Листики базилика мелко порубить. Чеснок очистить и пропустить через пресс или мелко порубить. Сливочное масло растопить, нагреть до 180 градусов, смешать с базиликом, чесноком, солью и молотым перцем по вкусу. Форму смазать 2 ложками масла с базиликом, выложить филе и смазать его оставшимся маслом. Запекать в духовке 25 минут при 180 градусах.

Запеченный картофель дольками (гарнир)

Вам понадобится: картофель — 1 кг, масло оливковое — 20 мл, соль, перец черный молотый, специи по вкусу.

Как приготовить: почистить картофель и нарезать длинными дольками. Выложить дольки картофеля в удобную миску и добавить оливковое масло, хорошо перемешать. Посыпать солью, перцем и специями, все слегка перемешать. Выложить картофель в один слой на противень для выпекания, смазанный маслом. Поставить в разогретую духовку и запекать при 200 градусах примерно 45 минут до золотистого цвета. Готовность картофеля проверить зубочисткой.

Десерт

Конфеты «Рафаэлло» из сгущенки и кокоса

Вам понадобится: сгущенное молоко — 1 банка, кокосовая стружка — 200 г.

Как приготовить: смешайте сгущенное молоко с кокосовой стружкой и поставьте полученную смесь в холодильник на полчаса. Достаньте из холодильника смесь для конфет и слепите из нее шарики диаметром 4 см. Красиво оформить конфетки можно с помощью обычного рукава для запекания и подарочной ленты.

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