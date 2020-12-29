Какими будут последствия Акта о демократии в Беларуси? 1 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

29.12.2020, 9:44

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Валерий Карбалевич

США могут вернуть санкции против белорусской «нефтянки».

Покидая свой пост, президент США Дональд Трамп подписал Закон о федеральном бюджете США, который включает Акт о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси. Это реакция руководства США на белорусские события.

На что в этой связи следует обратить внимание? Во-первых, санкции против белорусского руководства приняты в форме закона. Что обязывает администрацию президента принимать соответствующие меры.

Более того, в документе указаны сроки принятия тех или иных решений. Да, не позднее чем через четыре месяца госсекретарь США и глава национальной разведки должны представить отчет об угрозе суверенитету и независимости Беларуси. Документ о финансовом положении Александра Лукашенко и его ближайшего окружения также необходимо подать в течение трех месяцев.

Сегодня в США довольно остро стоит конфликт между республиканцами и демократами. Однако в белорусском вопросе разногласий нет, есть консенсус между двумя основными американскими сторонами.

Очевидно, что конкретные решения по реализации закона будет принимать новая администрация Джо Байдена. Думаю, что в этом плане стоит ожидать других акцентов на белорусском направлении. Демократы, по сравнению с командой Дональда Трампа, склонны уделять больше внимания демократии и правам человека. Что очень важно для нынешнего положения Беларуси.

Кроме того, Джо Байден посетил Украину и поэтому лично знает ситуацию в Восточной и Центральной Европе, причастен к этому региону.

Примечательно, что в принятом документе белорусский вопрос рассматривается во многом в контексте российско-американских отношений. В законе говорится, что США не признают включение Беларуси в «союзное государство» с Россией. Отчет национальной разведки должен дать оценку тому, как российское правительство использует текущий политический кризис в Беларуси.

Если не произойдет чего-то экстраординарного, в ближайшее время в Минске появится американский посол. Пока неясно, как будет решаться деликатный вопрос о вручении верительных грамот главе государства. Ведь Акт о демократии не признает Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси».

Что касается конкретных шагов по реализации документа, то первое, что может сделать администрация Джо Байдена, - это снять мораторий на санкции против Беларуси в соответствии с Актом о демократии 2004 года. Напомню, что эти санкции были приостановлены (но не отменены) в 2015 году. В частности, они касаются торговли нефтепродуктами. Я считаю, что новых американских нефтеналивных танкеров для Беларуси больше не будет. Во всяком случае, при существовании нынешнего белорусского политического режима.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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