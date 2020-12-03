Послы ЕС согласовали глобальный санкционный механизм Магнитского 3.12.2020, 10:52

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Механизм может начать действовать с 10 декабря.

Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил введение санкционного режима, который позволит вводить ограничительные меры за нарушения прав человека по всему миру.

Министры иностранных дел 27 государств европейского блока скрепят решение печатью на встрече в ближайший понедельник. Новый механизм, как ожидается, вступит в силу 10 декабря – в День прав человека, передает европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Рикард Йозвяк.

По информации ряда европейских официальных лиц, знакомых с ситуацией, никаким физическим и юридическим лицам немедленное введение санкций не грозит. Но список, возможно, начнет формироваться уже с января будущего года.

Санкции предусматривают заморозку финансовых активов и запрет на выдачу виз.

Согласно рабочей документации, оказавшейся в распоряжении RFE/RL, меры будут вводиться против лиц и организаций, которых посчитают ответственными за геноцид, преступления против человечности, пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, рабство, внесудебные расправы, исчезновения людей, необоснованные уголовные преследования, аресты.

Также санкции могут вводиться за торговлю людьми, сексуальное насилие, нарушение свободы собраний, запреты на объединения и выражение мнений, вероисповедание – если эти нарушения носят широкий и систематический характер.

Санкционный механизм схож с актом Магнитского, принятым в США в 2012-м году. Изначально американское законодательство предусматривало, что ограничения будут распространяться лишь на российских чиновников, но позднее их расширили и на другие страны.

Юрист Сергей Магнитский расследовал схему хищения около 230 миллионов долларов из российского бюджета – путем незаконного возврата налогов. Он утверждал, что за преступлением стоит группа высокопоставленных силовиков и других официальных лиц. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году.

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