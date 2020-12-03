НАТО и Китай занялись решением «российского вопроса» 2 3.12.2020, 11:30

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Пекин предложил Альянсу диалог ради глобального мира и безопасности.

Ключевой международный альянс в сфере безопасности занялся моделированием и оценкой угроз ближайшего будущего. 1-2 декабря проходила встреча министров иностранных дел НАТО, лейтмотивом которой стала потребность в реформировании глобального оборонного блока.

Хотя большинство решений встречи находится под грифами секретности, все же можно сделать несколько любопытных умозаключений об оперативных планах на базе экспертного доклада «НАТО-2030: Единство в новой эре», пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Главная мысль, без сомнения, вращается вокруг прихода в Белый дом новой администрации во главе с демократом Джо Байденом в январе 2021 года, и его участия в саммите в Брюсселе. Точной даты события еще нет, но в Вашингтон уже отправлено приглашение.

Ожидается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг представит пакет предложений по усилению политического и оборонного потенциала блока, т.н. проект «НАТО 2030». Альянс должен остаться сильным союзом сильных в военном плане государств с обновленной концепцией. Есть сведения, что для этого разработано 138 предложений, которые в частности касаются ограничения возможность для блокирования решений альянса со стороны отдельных членов, разработка новых протоколов взаимодействия, запрет на политически мотивированное блокирование решений НАТО.

Предполагается также параллельная активизация трансатлантического диалога и усиление европейских участников блока. Нельзя исключать такой момент: произойдет расширение участников, и к существующим 30 членам добавятся Босния и Герцеговина, Грузия и Украина. Также ожидается наращивание веса НАТО в ряде регионов мира, особенно это касается Причерноморья и АТР.

Подобная перспектива имеет своих врагов и оппонентов, и как раз сейчас лидеры, чиновники и эксперты НАТО прорабатывают «рамочные условия» ответов на подобные угрозы, к числу которых, прежде всего, относятся Россия и, возможно, Китай.

В уже упомянутом Докладе отмечается: Россия наращивает свою военную мощь, особенно по части ядерного потенциала, и размещает новые ракеты от Заполярья до Сирии и Ливии. Необходимо и далее сдерживать Россию, которая вмешивается в дела соседних стран, в том числе в белорусский кризис, а также в войну в Нагорном Карабахе.

На повестке дня тема сохранения международных механизмов контроля над вооружениями, особенно в свете истечения сроков действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок действия документа истекает в феврале 2021 года и Россия может воспользоваться неопределенностью в своих интересах.

Отдельная история это «подъем Китая» и порожденный сдвиг в глобальном силовом балансе. НАТО будет усиливать кооперацию с Японией, Республикой Корея, Австралией, Новой Зеландией, для них китайское направление наиболее важное. КНР не рассматривается в Брюсселе, как противник, в отличие от России, но тактика запугивания и шантажа соседей, модернизация армии и инвестиции в новые виды оружия, несоблюдение прав человека вызывает природное волнение, ведь китайцы, реализуя свой проект «Один пояс, один путь» создают военные объекты на периферии НАТО.

Цель: контроль над стратегическими ресурсами и коммуникациями. Военная китайская проблема просто на лицо. Но здесь важно помнить, что в Пекине с большим интересом наблюдают за политическими процессами в России, где продолжается внутренняя эрозия режима Путина. В этом плане у НАТО и КНР есть точки пересечения, и нельзя исключать, что по аналогии с идеей: враг моего врага, не мой – мой друг, могут произойти интересные ситуативные комбинации двух глобальных сил для полюбовного решения «российского вопроса».

Тем более, что Пекин уже предложил НАТО диалог ради глобального мира и безопасности, а не угроз и давления. Какого «северного соседа» китайские товарищи предлагают принести в жертву во имя гармонизации отношений с Альянсом, уже не представляет большой тайны, но интрига все еще сохраняется.

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