Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2» 2 4.12.2020, 8:35

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Ограничения предусмотрены для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги.

Новые ограничения против строительства газопровода «Северный поток-2» вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год, следует из согласованной обеими палатами конгресса США версии закона об ассигнованиях на национальную оборону на следующий год, сообщает РБК.

Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или допоборудования.

Также в проект включено требование консультироваться при введении санкций с рядом стран, в том числе с Великобританий, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза.

Вашингтон активно выступает против завершения строительства газопровода «Северного потока-2». В декабре прошлого года США включили санкции в оборонный бюджет, они могли быть введены против компаний, которые предоставляют свои суда для прокладки труб по дну Балтийского моря. Тогда же швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, отвела свои суда из зоны строительства из-за опасений по поводу санкций со стороны США. После этого строительство было приостановлено.

В октябре текущего года США распространили санкции по «Северному потоку-2» на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. В конце ноября сертификатор газопровода норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций.

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