Новые риски для Путина 3 4.12.2020, 16:17

2,352

Фото: AP

Россия погружается в смутные времена.

Состояние здоровья Путина уже явно не позволяет в полном объеме исполнять его обязанности, особенно с учетом авторитарной модели правления, становится более чем очевидным: чем дольше будет затягиваться процесс «транзита власти», тем больше риски развала страны, идет речь в материале GuildHall.

Причем вызвано это не только тем, что он сам не может пойти на уступки в вопросах, которые стали «краеугольным камнем» его правления: да, о восстановлении СССР речь уже не идет, но Крым, Донбасс, Приднестровье и прочие искусственно созданные за время его правления «горячие точки» надо отдавать, иначе «заберут сами» как Нагорный Карабах. Есть еще и большая беда – и даже А. Проханов говорит: «Сегодня правящий класс в России абсолютно одичал, обнаглел, утратил чувство меры, он занимается только стяжательством. Он даже отказался управлять государством», и процесс этот только усугубляется, причем стремительными темпами.

Иначе говоря, для «спасения» России хотя бы в «территориально сокращенном формате» ей нужна «встряска», которую может обеспечить только «новый менеджмент», что не совсем устраивает Путина так как вызывает конфликт интересов для него лично, чем собственно и вызвана попытка законодательно обеспечить «неприкосновенность» ушедшего в отставку президента.

Безусловно, он понимает, что в российских реалиях такой закон «филькина грамота», но сам факт его инициирования говорит: Путин почти смирился со своим уходом с поста президента, понимая: иначе могут «вынести», а сейчас только продолжает надеяться на чудо по принципу — может все «рассосется само собой».

Но, ситуация стремительно ухудшается, и в Кремле стали отчетливо осознавать, в том числе и ознакомившись с опросами общественного мнения, если ничего не менять «Хабаровсков и Минсков» на территории РФ будет столь много и вспыхнут они настолько «неожиданно», что тогда можно будет потерять все…

Именно поэтому «просачиваются слухи» о том, что на полном серьезе рассматривается вопрос о проведении в РФ внеочередных президентских выборов приблизительно весной (пилотно – апрель) 2021 года. Почему так? Большинство «околокремлевских» аналитиков сходятся на том, что это последняя дата, до которой народ, вынужденный и часто – безуспешно, постоянно заниматься поиском средств для пропитания, кредитами и ипотеками, будет в состоянии «потерпеть».

Возможно, и так, но скорее, и это более важно: разработчики таких планов явно знают, что состояние здоровья Путина значительно хуже, чем об этом говорят «пресс-релизы», а более-менее безболезненная передача власти по принципу «приемника» возможна только в случае, если он будет в состоянии сам это сделать. Иначе — борьба «башен Кремля» за «опустевший трон» приобретет такие формы, по сравнению с которыми народный бунт или даже революция окажется «легким недомоганием», ведь «кланы» не остановятся ни перед чем, и просто «порвут» страну на части.

То есть на Путина в вопросе передачи власти одновременно давит множество факторов и именно поэтому весьма многие с большим интересом ожидают его новогоднего поздравления нации с вполне возможным «ельцинским сценарием»: «я устал, я ухожу».

Известно, что такой «весенний» вариант передачи власти лоббирует действительно одна из «светлых голов» к тому же имеющий «чувство самосохранения» – заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который, судя по всему, осознает: даже в этом случае «транзит власти» пройдет «крайне нервно», а дальнейшее затягивание процесса вполне может привести к его невозможности в принципе, и с крайне непредсказуемыми последствиями. Тем более, как это не покажется странным, Путин сейчас ситуацию похуже Ельцина контролирует, по крайней мере, распоряжения последнего все же выполнялись.

Но есть и проблема: запершись в бункере на последние полгода Путин стал все хуже понимать происходящее в стране, поскольку круг его общения существенно сузился и к тому же теперь состоит из «приближенных», которые по давней российской традиции «плохих вестей» стараются не приносить.

Это приводит к ситуации, что понимание «власть отдавать надо» у него есть, но, судя по всему слоняется он к ее передаче «силовикам», которые, по его мнению, будут в состоянии обеспечить «порядок в стране» и к тому же дать лично ему такие желанные «гарантии безопасности».

Если все так и есть, то становится понятным начало процесса: борьба между ФСБ и ГРУ за влияние в стране и лично Путина началась приблизительно летом прошлого года, то есть сам он идет уже довольно давно, а усилившаяся между ними «заруба» летом этого года подсказывает – «транзит власти» близится к финальной стадии.

В такой ситуации для России самое неприятное то, что в этом случае Путина возможно преследовать и не будут, но… ни одна из проблем стоящих перед страной не решится так как «клан силовиков» крайне сложно себе представить в качестве кризисного менеджмента, который эффективно их «разрулит».

Более того, усиление «силовиков» вызовет сильнейшее недовольство «гражданских» которые и так в данный момент чувствуют себя «ущемленными», а возможность «переиграть» ситуацию у них также безусловно присутствует. То есть, в таком случае скорее состоится нечто подобное февральской революции 1917 года, за которой может и «ноябрь» последовать.

Сложно сказать, насколько все это реально понимает живущий в «своем мире Путин», однако известно, что так называемый «short list» на передачу власти довольно обширен и как минимум состоит из 10-12 человек, и далеко не все из них «в погонах», причем по сравнению с 2019 годом он несколько видоизменился.

Если сложить разрозненные данные из множества экспертных оценок по данному поводу встречающихся в СМИ, то «кандидатов на престол» можно условно разбить на две группы:

«приоритетные», как имеющие больше шансов – первый зам. премьера А.Белоусов, вице-премьер по вопросам обороны Ю.Борисов, министры обороны С.Шойгу, экономики М.Решетников, охраны здоровья М.Мурашко и образования В.Фальков. В том же списке встречаются фамилии вице-премьера по строительству М.Хаснуллина (здесь стоит сразу оговорится: имеет отличные качества, но «все портит» национальность) и министра сельского хозяйства Д.Патрушева, у которого одновременным плюсом и минусом является то, что он сын Н.Патрушева.

«возможные» – премьер М.Мишустин, министр финансов А.Силуанов, глава счетной палаты А.Кудрин, а также глава «Сбера» Г.Греф.

По понятным причинам это малореальные кандидаты и, думается, прокомментировать здесь надо только одного М.Мишустина: достоверно известно, о чем уже не раз говорилось, в таких списках он скорее «для мебели» поскольку «против» выступает лично Путин, и, более того, рассматривает вариант его увольнения в скором времени со своей должности, тем более повод есть – развал экономики страны на фоне падения курса рубля. Кстати, «ходят слухи», что за последнее еще и глава Центробанка Э.Набиуллина может «ответить».

Неминуемое приближение «транзита власти» ощущают многие в России, о чем прямо говорят попытки возвращения в «short list приемника» людей, которые в свое время были безжалостно из него вычеркнуты. Первый из них Д.Медведев, и его шансы слишком малы: все, включая российского президента понимают – «на троне» без поддержки Путина он долго не протянет, а обеспечить ее в условиях ухудшающегося здоровья нынешний президент просто не в состоянии. И.Сечин в принципе «смог бы», но здесь проблема другого характера: за свою паталогическую жадность он уже получил прозвище «ненасытный», и среди всей российской элиты имеет наибольшее количество врагов, так что он тоже не вариант, тем более, что в прошлом году его «креатуры» в ФСБ уже были «зачищены».

Есть еще С.Собянин, но с ним отдельная история. Еще не так давно он рассматривался как наиболее реальный кандидат в приемники и, по слухам, Путин ему это обещал, если коронавирус в Москве «поборет», но градоначальник развил столь бурную деятельность, что у «многих» возникло ощущение: он отвечает не только за столицу, а за всю Россию и эти многие его просто «сожрали». Как? Была информация, что «со всех сторон» Путину доносили: «несанкционированно на царское место метит». В российских реалиях такого не прощают и Собянина из «списков» вычеркнули, похоже без шансов на возвращение в них.

Есть еще нынешний губернатор Тульской области А.Дюмин, но с ним другая история: да, проверен, так как был президентским телохранителем, но его «успехи» на нынешнем посту не сильно впечатляют, да и поговаривают, что он регулярно «прокалывается», причем в ситуациях, когда не чувствует «тяжесть политической ситуации», то есть на высшую должность не сильно подходит, «изворотливости» мало.

Есть еще один вариант, который лоббирует С.Кириенко, для Путина – наилучший, но он скорее напоминает ситуацию, при которой замглавы АП хочет получить «полное доверие», а не действительно реальный. Речь идет о варианте приемника в виде младшей дочки – Екатерины Тихоновой. Сценарий «рабочий», но крайне проблемный, а с учетом того, что известно: Путин давно изучал «казахстанский опыт» передачи власти и то, что даже Н.Назарбаев, в свое время, имея полный, в отличие от Кремля, контроль над страной, на такое не решился, все же маловероятный.

Так что очень вероятно, что конец декабря – январь нас порадуют «неожиданными новостями», которые, в то же время являются читаемыми и прогнозируемыми. А вот главный вопрос находится совершенно в другой плоскости: давно известно, что Путин имеет характерную черту – крайне долго обдумывает практически любое важное решение, с чем собственно и связан затянувшийся транзит власти, который в реальности уже перезрел, и это уже привело к тому, что местные, особенно национальные элиты начали задумываться над тем: а надо ли нам Москва вообще?

В условиях смены любой власти такие настроения только обостряются, так как центр – слабеет и может возникнуть желание, как при Ельцине, «унести столько власти сколько сможешь», особенно это касается Северного Кавказа и Поволжья, да и другие регионы вполне могут захотеть «жить отдельно».

Сценарий абсолютно не фантастический перспективы его реализации во многом зависят от того, насколько «время транзита» будет упущено, если это уже не произошло, а Путин… он тянет время и поэтому риски его реализации в реальности нарастают с каждым днем, для Украины это к лучшему, думается не стоит объяснять почему.

Запад в данные процессы абсолютно не будет вмешиваться, кроме одного вопроса: «расползание» ядерного оружия, точно так же, как и во времена развала СССР, допущено не будет, и, в то же время, там будут ждать, когда в РФ сменится власть на ту, которая будет способна начать «новый диалог» или «перезагрузку» безусловной частью переговоров по которой станет Донбасс и Крым, и, скорее всего, вступление Украины в НАТО, так что транзит власти, скорее всего, будет длительный и его первая фаза: «приемник» станет только предтечей других, более глобальных событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».