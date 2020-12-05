Бастующая работница «Нафтана»: Люди доведены до крайней точки 1 5.12.2020, 12:39

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Лучший выход — это именно стачка.

В четверг, 3 декабря, у начальника отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» и активистки Ольги Бритиковой был последний рабочий день. Накануне ее уволили, предварительно лишив доступа к государственной тайне. После этого на предприятии последовали уходы нескольких работников в стачку. По мнению Ольги Бритиковой, они отчасти могут быть связаны с ее увольнением, но основная причина — усиливающееся давление со стороны руководства. «Человек, имеющий гражданскую позицию и бывший профессионалом до августа, и сейчас остается профессионалом, просто к нему изменилось отношение. Думаю, что это и провоцирует уход в стачку», — считает она.

Про себя Ольга говорит, что «каких-то ярких изменений в жизни за один день пока не произошло», пишет tut.by.

— В первую очередь нужно осознать, что можно сделать с увольнением, которое, как мы считаем, не было оформлено должным образом. Я думаю, какое-то время мы на это потратим, — говорит Ольга. — Разбираться с этим вопросом я буду при помощи независимого профсоюза, потому что это тот профсоюз, который защищает. И еще планирую, как и раньше, оставаться на связи и помогать работникам, которые сейчас сталкиваются с давлением со стороны начальства. Думаю, все это пока будет занимать все мое время и силы.

О поиске новой работы Ольга пока не думала, как и о том, чтобы уехать за границу.

— Однозначно хочу сказать, что я не собиралась и не собираюсь уезжать. Это может стать только какой-то вынужденной мерой, и сегодня я эту меру не рассматриваю. Беларусь — моя родина, и я хочу жить и работать здесь. И я верю, что это возможно, — объясняет Ольга.

Увольнение Ольги Бритиковой — не единственное событие на предприятии за последние дни. Так, по данным телеграм-канала «Стачка Нафтана», 3 и 4 декабря об уходе в стачку объявили несколько опытных работников предприятия: слесарь аварийных восстановительных работ Николай Зеленкевич (7 лет стажа), юрисконсульт Александр Капшуль (20 лет стажа), оператор технологических установок Сергей Скиба (17 лет стажа), оператор технологических установок Олег Кунцевич (17 лет стажа). Также в стачку ушли аппаратчик завода «Полимир» Андрей Шкиренко (30 лет стажа) и работник ОАО «Полоцк Стекловолокно» Людмила Каляда (10 лет стажа).

Ольга предполагает, что ее увольнение тоже могло усилить стачечную активность, но в первую очередь, по ее мнению, это было вызвано тем, что «выхода нет, а давление усиливается, поэтому усиливаются и такие настроения».

— Сегодня действительно был всплеск уходов в стачку специалистов разного уровня. Замечательный юрисконсульт, операторы — это люди с огромным опытом и стажем работы, с высокой квалификацией, — говорит Ольга. — Новополоцк — небольшой город, «Нафтан» — градообразующее предприятие, во многих семьях несколько поколений работали на «Нафтане». Так и в моей семье, и у моих коллег. То, что с нами происходит сейчас, как с нами общаются непосредственные руководители и руководители более высокого ранга, — это давление исходит от людей, с которыми ты работал и находился рядом долгое время. До августа 2020 года не было проблем, а сейчас за гражданскую позицию начинаются какие-то разборки на профессиональном уровне. Нужно каким-то образом разделять эти вещи.

Человек, имеющий гражданскую позицию и бывший профессионалом до августа, и сейчас остается профессионалом, просто к нему изменилось отношение. Думаю, что это и провоцирует уход в стачку. Стачка — это акт гражданского неповиновения. Люди доведены до какой-то крайней точки, и один из выходов, а порой и единственный выход — это именно стачка. Так что мы все будем продолжать движение вперед.

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