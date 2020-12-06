Вирусолог из Уханя заявила о наличии у летучих мышей новых коронавирусов 4 6.12.2020, 14:41

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Они также могут передаваться людям.

Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что на юге и юго-западе Китая выявили летучих мышей с новыми видами коронавируса, способными преодолевать межвидовой барьер, пишет «Новое время».

Об этом пишет The Guardian.

«Мы думаем, что существует высокий риск межвидовой передачи вирусов человеку», — сказала вирусолог.

По словам китайского ученого, коронавирусы, в том числе близкие к Sars-CoV-2, вызывающего COVID-19, вероятно, циркулировали в природе за пределами Китая.

«Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии», — сказала Ши Чжэнли.

Вирусолог пояснила, что Sars-CoV-2, скорее всего, передался от летучих мышей другому животному, от которого потом передался человеку. Животное, ставшее промежуточным хозяином для вируса, еще не идентифицировано.

Группе китайских ученых во главе с Ши Чжэнли пока не удалось обнаружить вирус у сельскохозяйственных животных или диких животных, обитающих в окрестностях Уханя, откуда, как считается, началось распространение коронавируса.

Согласно неподтвержденным теориям, промежуточным животным мог быть панголин. По ее словам, если это так, то вполне вероятно, что вирус передался от летучей мыши панголинам за пределами Китая — все панголины попадают в Китай контрабандой из других азиатских стран, включая Индию.

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