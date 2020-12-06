В Киевской области потерпел крушение самолет
- 6.12.2020, 21:30
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Два человека пострадали.
6 декабря около 14.00 недалеко от села Гоголев Киевской области потерпел крушение самолет. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – отмечено в сообщении.
На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики. Предварительные причины падения самолета в полиции не сообщили.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.