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СМИ: Курс доллара может подскочить в любой момент

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  • 8.12.2020, 18:07
  • 2,702
СМИ: Курс доллара может подскочить в любой момент

Говоря языком военных, ситуацию на международных рынках можно назвать взрывоопасной.

В данный момент рубль очень сильно переоценен, и малейшая паника среди иностранных инвесторов легко приведет к огромному скачку курсов доллара и евро, сообщает infobank.by.

Дело в том, что на фоне всеобщей эйфории после выборов в США инвесторы сегодня вкладывают огромные средства в развивающиеся рынки. Достается и российским активам. Но настроения инвесторов переменчивы, и, если они решат, что что-то не так, сразу начнут скидывать купленное ранее.

А российский рубль сегодня держится только благодаря:

удешевлению доллара по отношению к другим валютам

высоким ценам на нефть, которые, кстати, в понедельник, 7 декабря, пошли вниз (!). Это не самый хороший сигнал

Тем не менее, после торгов на Московской бирже 8 декабря в России установились следующие курсы валют:

курс доллара уменьшен на 58,88 копейки, до 73,6618 RUB

евро стал дешевле на 76,51 копейки, снижение до 89,2044 RUB

Зеркальную ситуацию мы наблюдаем в Беларуси.

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