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Хроника дури белорусской власти

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  • Ольга Ивашенко
  • 8.12.2020, 18:24
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Хроника дури белорусской власти
Фото: РИА Новости

Преследование журналистов, война флагов, шарфик Матроскина и штраф за трусы.

Со дня последних президентских выборов в Беларуси «конец света», или, как говорят сами белорусы, «очередное дно» здесь ожидается едва ли не каждый день. Сначала не верилось и было смешно, потому что казалось чьей-то нелепой выходкой, но когда безумие стало регулярным, шутки закончились. Уже сегодня психологи в один голос заявляют: Беларусь и белорусы — идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). По крайней мере, пообщавшись с белорусами, смело можно начинать писать докторскую диссертацию на эту тему. Самим же гражданам не остается ничего, кроме как поддерживать друг друга и не терять чувства юмора.

Продолжается преследование журналистов

3 декабря в Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску Мининформа против одного из самых известных и посещаемых независимых порталов Беларуси Tut.by. Министерство решило, что «недостоверная информация» (портал смело писал всю правду о происходящих в стране событиях — прим.) в материалах, за которые ранее были вынесены предупреждения, может нанести вред государственным интересам. В результате судья постановила лишить Tut.by статуса СМИ.

В СИЗО тем временем по обвинению в уголовных преступлениях продолжают сидеть журналистки Катерина Борисевич (Tut.by), Катерина Андреева и Дарья Чульцова (телеканал «Белсат»). Все задержаны за то, что профессионально выполняли свою работу: вели стримы с акций протеста и предоставляли белорусам факты, которые не устраивали силовиков.

Катерина Андреева, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич

Газета «Комсомольская правда в Беларуси» по-прежнему в опале. Ее официальная печать и распространение на территории Беларуси запрещены. А с этой недели начались преследования негосударственного издания «Наша Нива»: 20 сотрудников редакции получили повестки на допросы в следственный комитет.

Госпроверки продолжают душить

5 декабря перестало работать еще одно столичное заведение, которое поддерживало свободных и независимых минчан, — кофейня O’Petit на проспекте Победителей. Кафе знаменито тем, что 6 сентября его сотрудники спрятали у себя демонстрантов во время разгона акции протеста и отказались открывать дверь силовикам.

После этого начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков разбил в кафе стеклянную дверь. Уже на следующий день в знак поддержки и благодарности минчане выстроились в огромную очередь, чтобы купить кофе именно в этом кафе. 26 октября кофейня приняла участие во всеобщей национальной забастовке, после чего на заведение обрушились проверки МЧС, санстанции, министерства торговли и так далее. В результате кафе закрыли на две недели, руководству впаяли большие штрафы, а сейчас и вовсе добили.

Фото: Tut.by

И подобный случай в Минске не единственный. Некоторых владельцев кафе и ресторанов, которые открыто поддерживают протестующих — например, на своих страницах в соцсетях, — сажают на 15 суток

с формулировкой «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

Зеленые вместо бело-красно-белых

В Минске принялись менять указатели с названиями улиц и номерами домов. Все бы ничего, но взялись именно за те указатели, адреса на которых были написаны «политически ненадежным» цветом: красными буквами на белом фоне. Разумеется, среди минчан тут же начались разговоры о «войне флагов». «Маразм крепчал! Так скоро и дома перекрашивать начнут», — возмущаются минчане в соцсетях. При этом чиновники, как обычно, заявляют: «Политика здесь ни при чем»!

Ни при чем она и на упаковке молочной продукции «Простоквашино» — одного из самых популярных белорусских молочных брендов. У кота Матроскина, изображенного на упаковке, внезапно поменялся цвет его фирменного красно-белого шарфика. Теперь он полностью красный. Но привело это к тому, что многие белорусы принципиально отказываются покупать молоко именно этой марки. Все чаще поддержка режима Лукашенко, особенно со стороны бизнеса, вызывает в обществе негативную реакцию.

— Вам кажется, это смешно? На самом деле печально. Летом, за то что пара из Бреста прогуливалась по улице в красно-белых костюмах, силовики довели их до того, что за свои политические взгляды им пришлось уехать из страны. Котики — это только начало. Боюсь, если власть не сменится, они доберутся до каждого из нас, — высказал свои опасения за белорусов минчанин Владимир.

Что там, на бельевой веревке?

Вам кажется, что у маразма есть предел? А вот белорусы в этом уже совсем не уверены!

Все знают, что бело-красно-белый флаг, «отмененный» на референдуме при Лукашенко, стал главным символом протестных акций в Беларуси. Так вот, на прошлой неделе сотрудники ЖКХ под ручку с милицией начали рейды по дворам и домам. Теперь у тех, на чьем балконе висит бело-красно-белый флаг (не развевается на улице, а висит в окне самой квартиры), могут начаться проблемы. В интернете уже гуляют фото с отчетами коммунальщиков, в которых, например, есть такие пункты: «на балконе висит запрещенная символика», «на бельевой веревке — белые, красные и белые трусы». Что дальше? Сначала жильцов этих квартир проверят на наличие задолженности по коммуналке и, если что, привлекут к ответственности.

А если выяснится, что привлечь не за что, а в семье, к примеру, живет ребенок, напишут письмо в школу о «неправильном» воспитании ребенка, обязав провести тщательную проверку условий его проживания.

Дальше возможно даже изъятие ребенка из семьи.

Тем белорусам, у кого бело-красно-белый развевается на фасаде дома, на прошлой неделе МЧС начала высылать предписания о том, что флаг необходимо снять якобы из-за горючести материала. Белорусы ответили: самые упертые нашли огнеупорную ткань и сшили из нее несгораемый флаг.

Добрались до Телеграма

В принципе для белорусов уже не новость, что по выходным центр города оцеплен, метро перестает работать, по улицам и дворам бегают вооруженные люди с дубинками, которые могут забрать, избить и арестовать любого, даже человека, который вышел во двор с мусорным ведром. А еще каждое воскресенье в Беларуси пропадает интернет. Правда, после тех самых событий августа, когда его вообще отрубили на несколько дней, по выходным стали отключать только мобильную передачу данных.

Но в последние выходные белорусов ждало ноу-хау от белорусских силовиков: стал пропадать и мобильный интернет, и вай-фай, но с особым прицелом на телеграм. На специальных картах, которые отслеживают уровень связи, вся Беларусь была отмечена большим жирным пятном. Конкуренцию на этой карте по уровню блокировки составил только Пакистан.

— Этим нас уже не испугать, — пишут белорусы в социальных сетях. — Силовики всерьез думали, что нам, привыкшим к внезапному трешу с интернетом в этой стране, отключение телеграм-каналов помешает выйти на акции протеста? Смешно и нелепо! Но почему-то кто-то упорно не понимает, что, предпринимая подобные шаги, снова и снова лишает нашу IT-страну инвестиционной привлекательности, добивая на ладан дышащую экономику.

Это далеко не полный список происходящего в Беларуси. Из страны по-прежнему вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.

Европа тем временем готовит третий пакет санкций против высших чиновников Беларуси с угрозой отключения банков от SWIFT, что может привести к полному краху белорусской экономики. Но кое-кто, чье имя белорусы не желают произносить даже с омерзением, не хочет этого понимать.

Ольга Ивашенко, «Новая газета»

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