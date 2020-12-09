Байден обещает 100 миллионов вакцинаций от коронавируса в США за 100 дней президентства 1 9.12.2020, 9:16

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Джо Байден

Фото: Andrew Harnik/AP

Медицинские власти сейчас рассматривают две вакцины от COVID-19.

Избранный президент США Джо Байден представил план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания на посту главы Белого дома. Он включает ужесточение масочного режима, вакцинацию, открытие школ.

В частности, Байден пообещал провести 100 миллионов вакцинаций в первые 100 дней президентства, сообщает CNN.

Кроме того, он повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в федеральных зданиях и во время межгосударственных поездок на самолетах, поездах и автобусах.

Также Байден в первые 100 дней на посту президента намерен «вернуть наших детей в школу».

«Мы постараемся открыть как можно больше школ за 100 дней», — сказал он.

Медицинские власти США сейчас рассматривают две вакцины от коронавируса: производства компаний Pfizer и Moderna.

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