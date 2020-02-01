Год перемен 1.02.2020, 20:44

Сайт Charter97.org вручил Национальную премию за защиту прав человека.

31 января в Варшаве прошла церемония вручения «Хартией-97» Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

«Вот уже более 20 лет мы вручаем эту награду людям, которые, жертвуя собой, борются за свободу, демократию и права человека в Беларуси. Уверена, что эта борьба закончится победой, и мы сможем наконец жить в свободной стране», — заявила в начале церемонии главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

В 2019 году «Хартия-97» наградила Национальной премией пять человек и одну организацию.

«В Вильнюсе мы увидели, какой будет Беларусь»

Первым лауреатом стало объединение «Белорусская национальная память», которое было одним из организаторов торжественного перезахоронения Кастуся Калиновского и его соратников-повстанцев в Вильнюсе.

«Тысячи белорусов под национальными флагами участвовали в церемонии, показав всему миру силу нации и ее стремление к независимости и свободе. Это стало одним из самых вдохновляющих событий 2019 года. В Вильнюсе мы увидели образ той страны, какой должна быть и обязательно будет Беларусь», - сказала Наталья Радина.

Объединение «Белорусская национальная память» получило награду за многолетнюю деятельность по сохранению исторической памяти белорусов.

Награду ее лидеру Анатолию Михновцу и его коллегам вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Польши, преподаватель Варшавского университета и один из руководителей программы Кастуся Калиновского Виктор Росс.

— Для меня большая честь сегодня первым вручить награду для организации «Белорусская национальная память», которую представляет сегодня Анатолий Михновец. Мы очень хорошо знакомы, в свое время он даже был моим студентом.

Хотел бы отметить, что эта организация играет очень важную роль в сохранении национальной памяти белорусов, которая является частью борьбы за демократизацию.

В прошлом году прошла церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его товарищей по оружию. В восстании 1863 года белорусы и поляки вместе сражались за свободу. К сожалению, Калиновский и его товарищи были схвачены царскими властями и казнены. Однако мы видим, что дух сотрудничества между польскими и белорусскими демократами жив до сих пор. И «Белорусская национальная память» очень важна для сохранения этих традиций. Представляя сегодня Польшу, хотел бы поблагодарить белорусов за их работу, — сказал Виктор Росс.

Принимая награду, Анатолий Михновец сказал:

— Спасибо за эту награду, спасибо «Хартии-97», спасибо Наталья, спасибо вам, друзья, за то, что могу стоять на этом месте. Тысячи белорусов показали, что существует преемственность поколений, и она не будет прервана. Белорусы приехали в Вильнюс, чтобы чествовать своего национального героя. Что бы ни говорили власти — мы видим, что наш народ не покорился и впереди у нас свободная Беларусь, которую мы сегодня видели на экране. Читая «Лicты з-пад шыбенiцы» и «Мужыцкую праўду», которые писал Кастусь Калиновский, мы видим, что они не потеряли актуальности. Не потерял актуальность и пароль повстанцев: «Каго любiш? Беларусь. То узаемна». Поэтому я верю в наш народ. Те кадры, которые мы видели, показывают, что перемены близко. И это чудо, которое произошло в Вильнюсе, когда все знали, что Калиновский находится на горе, но никто и не мечтал, что будет перезахоронение, оно произошло. Пусть это чудо даст силы нашему народу и 2020-й год станет годом перемен. Cпасибо всем! Жыве Беларусь!

«2020 год во многом будет решающим для Беларуси»

Следующей лауреаткой стала активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, одна из самых сильных и ярких участниц «парламентской кампании» 2019 года. Ее пикеты были самыми массовыми в Бресте и собирали большое количество сторонников перемен, а смелое выступление на Белорусском телевидении с требованием отставки диктатора Лукашенко стало настоящей сенсацией и вышло в топ обсуждений на независимых сайтах и в соцсетях. В знак протеста против фальсификаций результатов «выборов» Полина Шарендо-Панасюк сожгла свое удостоверение кандидата в «депутаты» на одной из главных площадей Минска, заявив о намерении добиваться проведения в Беларуси свободных выборов.

Премию за отстаивание права на честные выборы активистка «Европейской Беларуси» получила в номинации «За личное мужество».

Вручил премию Полине Шарендо-Панасюк президент польского Фонда международной солидарности Рафал Дентяловский.

— Во-первых, низкий поклон Полине за ее отвагу и увлеченность. Фонд международной солидарности наблюдал за этими «выборами» и, как и вы, мы разделяем мнение, что они были чем угодно, только не выборами.

Во-вторых, хотел бы подчеркнуть, что наше присутствие является доказательством классического понимания понятия солидарности, которое зародилось в Гданьской судоверфи в 1980 году. Это значит, что везде, где происходит борьба за свободу, где есть преследуемые и избиваемые — мы, поляки, должны быть рядом. И я глубоко убежден, что будем.

В-третьих, хотел бы искренне поблагодарить Полину за ту решимость, которая является не только свидетельством силы характера, но и достоверностью политической программы, и декларацией того, как Полина возвращает миру моральные принципы. За это ее сердечно благодарю и поздравляю, — сказал Рафал Дентяловский.

Полина Шарендо-Панасюк, принимая премию, сказала:

— Я также хочу всех поблагодарить. Поблагодарить Наталью Радину, поблагодарить редакцию «Хартии-97» за эту премию. Хочу также поблагодарить моего мужа Андрея, с которым мы вместе принимали участие в этой кампании. В какой-то степени это и его премия.

Хочу поприветствовать всех присутствующих — людей, которых я знаю уже много лет, а также новых людей, новые лица, которые появились в белорусской политике. Это свидетельствует о том, что Беларусь выходит из спячки последнего десятилетия.

Мы провели осенью 2019 года яркую, мощную кампанию. Этой кампанией мы сломали сценарий режима. И эта кампания разбудила людей, побудило общество к действиям.

Люди сплотились вокруг правды. Это мы видели в Вильне на перезахоронении калиновцев. Это мы видели, когда люди очень смело и решительно выступали против фальсификаций. Это показали акции в защиту независимости. 2020 год действительно будет во многом решающим для Беларуси.

Мы, белорусы, — европейская нация. Мы достойны нашей демократической независимой страны. Мы достойны быть свободными. Жыве Беларусь!

Также хотела бы поблагодарить представителей польской стороны. Польша была и есть для нас примером удачной борьбы за независимость, примером того, какой положительный эффект дает защита своего языка и культуры.

На протяжении столетий наши предки вместе боролись за эти ценности. И сейчас очень хотела бы поблагодарить за это Польшу. За то, что благодаря польской стороне можем здесь безопасно собраться, вручить эти награды. Я очень надеюсь, что Польша будет продолжать поддерживать Беларусь, поддерживать нашу независимость и свободу. За нашу и вашу свободу!

«Дело о преступлениях Лукашенко вышло на международный уровень»

Следующими лауреатами стали журналисты «Немецкой волны» Наталья Макушина, Владимир Дорохов и Екатерина Сотник — авторы сенсационного интервью с экс-бойцом белорусского СОБРа Юрием Гаравским).

«Эти показания о причастности Лукашенко и его окружения к похищениям и убийствам лидеров оппозиции потрясли Беларусь и весь мир. К ранее известным фактам добавились новые и детальные свидетельства страшных преступлений диктаторского режима, что стало основанием для проведения международного расследования», - сказала Наталья Радина.

Журналисты «Немецкой волны» были награждены за отстаивание права на свободу слова и получения общественно важной информации. Получить премию за себя и за коллег из Бонна приехала Наталья Макушина, а наградил журналистку руководитель знаменитого польского издательства «КАРТА» Збигнев Глуза.

— Добрый вечер всем. То, что сделали журналисты «Немецкой волны» — это одно из самых важных публичных достижений, которое противостоит диктатурам. Свидетельства Юрия Гаравского и принятие правдоподобия этих свидетельств – очень важный акт. Это уникальная ситуация.

В коммунистических и посткоммунистических режимах люди погибают без следа, и часто нет шансов, чтобы это расследовать. И то, что произошло, свидетельствует, что может быть иначе. Это — основная абсолютная ценность.

Я очень рад, что эта премия будет вручена в Польше, потому что у нас нет хорошего опыта в подобном направлении. То, что убийцы ксендза Ежи Попелушко раскрыты, было делом случая.

Как документационный центр, мы апеллировали к чиновникам и силовикам коммунистического режима в Польше, чтобы они исповедовались, чтобы рассказали о том, что совершили. Мы говорили, что их не будут преследовать, для нас важно понять этот процесс. К нам никто не обратился.

То, что этот человек, Юрий Гаравский, согласился — это большое дело. И важно то, что его свидетельство — такое сильное, и его можно было показать публично. Это большой шаг и это большое предупреждение для диктаторов, и Лукашенко в том числе, — сказал Збигнев Глуза.

Принимая премию, Наталья Макушина сказала:

— Самое страшное — это говорить сейчас перед вами. Это страшнее, чем сидеть рядом с тем человеком, который признался в убийстве. Должна сказать большое спасибо моим коллегам-журналистам, которые обратили внимание на это дело.

Также я благодарна и Польше за то, что это дело выходит на международный уровень. За то, что признали нашу работу как символ того, что даже через годы можно разбираться с теми преступлениями, которые совершил режим Лукашенко.

Одним из важных результатов расследования коллектива «Немецкой волны» стало то, что возобновлены три уголовных дела по факту исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и Анатолия Красовского, предпринимателя, который поддерживал оппозицию.

Есть надежда, которая умирает последней, что, может быть, в Беларуси что-то сдвинется.

Но должна вам сказать, что нас уже сейчас нахальным образом обманывают. Потому что четвертое дело, по исчезновению нашего коллеги-журналиста Дмитрия Завадского, не возобновлено. И не возобновили его власти на том простом основании, что якобы дело «было завершено». Светлана Завадская подала сейчас жалобу на продолжение этого дела, потому что мало кто знает, что было возбуждено два уголовных дела. Одно, действительно, было завершено и суд якобы нашел тех, кто был причастен к похищению Завадского, но никто не знает, кто распоряжался его жизнью дальше. Этот первый отказ в возбуждении дела по факту передачи Завадского неустановленным лицам говорит о том, что следствие все 20 лет тянулось и ничего не расследовалось.

Поэтому мое личное мнение: политики в Европе должны держать это дело на контроле. Если это возможно, создать комиссию в Европарламенте в рамках комитета по связям с Беларусью по контролю как расследуется это дело внутри страны. Можно еще создать и комиссию при Парламентской Ассамблее Совета Европы, при ООН — то есть, существует много организаций, которые могут каким-то образом следить за тем, что у нас творится.

20 лет нам морочили голову — а сейчас нашелся человек, который пока выступает в качестве свидетеля и есть повод говорить о том, что дела должны быть возобновлены. Должно быть проведено беспристрастное расследование, иначе будет так, как сейчас.

Мои коллеги вынуждены работать здесь, в Польше, вместо того, чтобы трудиться на ниве журналистики в родной стране, меня тоже практически выжали. А тех журналистов, которые работают на территории Беларуси, вы сами знаете, как их терзают.

Поэтому я очень рада, что это дело вышло на международный уровень. Очень рада, что этим занималась «Немецкая волна», у которой такая миссия – работать с независимой информацией в тех странах, где это невозможно. А полякам просто низкий поклон. Я, кстати, помню, как следила за делом ксендза Попелушко, когда оно раскручивалось. Сидели мы, обняв рижский приемник и слушали, и очень переживали за то, что будет дальше — а теперь сами оказались в такой ситуации.

«Следующая премия будет вручена там, где это должно проходить — Минск, Беларусь»

Еще одной лауреаткой стала Анна Толчикова. Ее эмоциональное видео мгновенно стало одним из самых популярных в интернете. Молодая айтишница была наблюдателем на так называемых «парламентских выборах» в Беларуси и зафиксировала наглую фальсификацию явки и подтасовку результатов голосования.

Анна Толчикова получила награду за отстаивание права на честные и свободные выборы в номинации «За личное мужество».

Премию Анне вручил бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

— Радует, что мне выпала честь поздравить с наградой участницу Площади-2010. Честно говоря, я не очень хорошо отношусь к наблюдению. А если совсем честно, то я плохо отношусь к этому. Что значит в Беларуси наблюдение и почему туда идут люди, почему наши друзья из демократического движения поддерживают наблюдение? Потому что это безопасно.

— Ты будешь на Площади?

— Нет, потому что я буду наблюдать.

— Ты пойдешь сегодня на акцию протеста?

— Нет, нам наблюдать нужно.

Я не против наблюдения в принципе, но что можно наблюдать на 26-м году диктатуры? И это касается не только наших наблюдателей, но и международных. Я разговариваю с ними и спрашиваю: а можно как-то иначе организовать этот процесс? Мы, например, в 2000 году организовали наблюдение сами и просто физически считали тех, кто приходил на избирательные участки. Тогда мы сразу провели пресс-конференцию и сказали, что выборы на участке не состоялись. Потом это подтвердил даже ЦИК.

Я помню пример статусной наблюдательницы Уты Цапф, которая была много лет руководительницей рабочей группы ОБСЕ по Беларуси. Вот она все время говорила, что Западу нужно разговаривать с Лукашенко, что не нужно изоляции, что нужно наблюдать за «выборами», хотя их нет… И однажды во время этого наблюдения к ней применили физическую силу и вытолкали с избирательного участка. И вот эта встреча с асфальтом открыла ей глаза. Когда она покидала свою должность, сказала: «В Беларуси я провалилась». Они ничего не смогли сделать с фальсификациями, которые происходят в Беларуси.

Со мной до сих пор связываются люди, которые говорят, что на участках, где они были наблюдателями, в 2010 году побеждала оппозиция. Лукашенко тогда не набирал того количества голосов, которое позволило бы ему занять свой пост.

Но Анны Толчиковой это не касается. Если бы там было хотя бы десять таких наблюдателей, которые так эмоционально отреагировали, если бы они позвали журналистов послушать их, то, возможно, и ситуация у нас была бы другой. Может быть, тогда бы мы вышли из тюрем не через годы, а через несколько дней.

Искренне поздравляю Анну. Я недаром начал с того, что это участница Площади-2010. Большое спасибо за то, что сохранила эмоцию, которая была тогда на Площади. Моя личная благодарность. Желаю успехов и всего наилучшего! — сказал Андрей Санников.

Анна Толчикова, принимая премию, отметила:

— Я была немножко шокирована, что именно вы мне будете вручать премию. У меня все мысли разлетелись.

На самом деле я и представить не могла, что мои простые (для самой меня) действия так сильно отрезонируют в умах тысяч белорусов и приведут меня сюда. Что эти действия получат признание «аксакалов», людей первой величины в политической сфере. Людей, которые борются за свободу нашей страны уже много лет, которые очень многим пожертвовали ради этого. Для меня это — как встреча с голливудским актером. Ощущаю себя каким-то подобным образом. Спасибо вам за признание, спасибо за вашу работу.

Мне по-прежнему еще болит за свою страну, за белорусов... И мне болит, что в период, когда мы якобы независимые, народ остается под «прыгнётам». С детства слышу фразы: «Ну, ты там потише. Ты там молчи». Почему я должна молчать, если говорю правду, если отстаиваю свои гражданские права? Я не буду молчать и мне перестанет болеть в тот момент, когда в Беларуси пройдут честные выборы. Я уверена, что это должно случиться в 2020 году. Поэтому желаю, чтобы ваша премия в следующем году прошла там, где она должна проходить - Минск, Беларусь.