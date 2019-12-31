Национальная премия за защиту прав человека в 2019 году 31.12.2019, 9:00

Cайт Charter97.org объявляет лауреатов Национальной премии в области защиты прав человека за 2019 год.

Национальной премией за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в этом году награждаются:

«Белорусская национальная намять»

Фото: «Радыё Свабода»

Объединение «Белорусская национальная память» стало одним из организаторов торжественного перезахоронения Кастуся Калиновского и его соратников-повстанцев в Вильнюсе. Тысячи белорусов под национальными флагами приняли участие в церемонии, показав всему миру силу нации и ее стремление к независимости и свободе. Это стало одним из самых вдохновляющих событий 2019 года. В Вильнюсе мы увидели образ той страны, которой должна быть и обязательно будет Беларусь. Объединение награждается за многолетнюю деятельность по сохранению исторической памяти белорусов.

Полина Шаренда-Панасюк

Полина Шаренда-Панасюк

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шаренда-Панасюк - одна из самых сильных и ярких участниц прошедшей в 2019 году «парламентской кампании». Ее пикеты были самыми массовыми в Бресте и собирали большое количество сторонников перемен. Ее смелое выступление по Белорусскому телевидению с требованием отставки диктатора Лукашенко стало настоящей сенсацией и вышло в топ обсуждений на независимых сайтах и в соцсетях. В знак протеста против фальсификаций итогов выборов Полина Шаренда-Панасюк сожгла свое удостоверение кандидата в президенты на одной из главных площадей Минска, заявив о намерении добиваться проведения в Беларуси свободного волеизъявления народа. За отстаивание права на честные выборы активистка «Европейской Беларуси» награждается в номинации «За личное мужество».

Журналисты «Немецкой волны» Наталья Макушина и Владимир Дорохов

Наталья Макушина

Фото: DW

Владимир Дорохов

Фото: DW

Корреспонденты телерадиокомпании «Немецкая волна» Наталья Макушина и Владимир Дорохов - авторы сенсационного интервью с экс-бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским. Его показания о причастности Лукашенко и его окружения к похищениям и убийствам лидеров оппозиции потрясли Беларусь и весь мир. К ранее известным фактам добавились новые и детальные свидетельства страшных преступлений диктаторского режима, что является основанием для проведения международного расследования. Журналисты «Немецкой волны» награждаются за отстаивание права на свободу слова и получение общественно важной информации.

Анна Толчикова

Анна Толчикова

Эмоциональное видео минчанки Анны Толчиковой моментально стало одним из самых популярных в интернете. Молодая айтишница была наблюдателем на так называемых «парламентских выборах» в Беларуси и зафиксировала наглую фальсификацию явки и подтасовку результатов голосования на двух столичных участках. Действия членов избиркомов настолько возмутили девушку, что она прямо заявила фальсификаторам, что они совершают преступление и крадут будущее у страны, а затем предала публичной огласке факты подтасовок. Искренность наблюдательницы не оставила равнодушными тысячи белорусов, которые выразили ей поддержку и солидарность. За отстаивание права на честные и свободные выборы Анна Толчикова награждается в номинации «За личное мужество».

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Национальная премия за защиту прав человека была учреждена Хартией’97 в 1998 году. В разные годы лауреатами премии становились защитники палаточного городка на Октябрьской площади Минска в марте 2006 года, политзаключенные Алесь Беляцкий, Николай Статкевич, Александр Козулин, Игорь Олиневич, Змитер Дашкевич, Михаил Маринич, Павел Северинец, Андрей Ким, Сергей Парсюкевич, Владимир Яроменок, Эдуард Лобов, Василий Парфенков, первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, спортсмен, чемпион мира по муйа-тай Виталий Гурков, активистка Белорусского независимого профсоюза Елена Захожая, верующие, участвовавшие в голодовке в защиту храма протестантской церкви «Новая жизнь», председатель комитета прихода святого Иосифа в Минске Ивонна Мацукевич, правозащитники Валерий Щукин и Галина Юбко, супруги исчезнувших в Беларуси лидеров оппозиции и журналиста Ирина Красовская, Зинаида Гончар, Светлана Завадская, супруга бывшего политзаключенного Татьяна Климова-Леонович, Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, активист оппозиции Владимир Плещенко, защитники Куропат, творческое объединение «Погоня», Белорусский Свободный театр, музыкальные группы «Крамбамбуля», «Ляпис Трубецкой» и ее лидер Сергей Михалок, «N.R.M.», «Новае неба», закрытый властями Белорусский гуманитарный лицей имени Якуба Коласа, журналисты Светлана Калинкина, Анджей Почобут, Павел Можейко, Микола Маркевич, Виктор Ивашкевич, Любовь Лунева, Юрась Карманов, Марина Коктыш, Геннадий Барбарич, Юлия Дорошкевич, правозащитницы Яна Полякова и Татьяна Новикова, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, режиссер Антон Тележников, шведские пилоты Томас Мазетти, Пер Кромвелл и Ханна Фрей, политические заключенные по «делу 19 декабря», инициатива «Вызваленне», инициатива «Студенты против», лидер легендарной белорусской рок-группы «Крама» Игорь Ворошкевич, экономист Леонид Злотников, бывший белорусский политзаключенный, один из основателей движения «Зубр» и организации «Край» Вадим Кабанчук, журналист Егор Мартинович, правозащитник Леонид Судаленко, журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц, основатель «Арт-сядзiбы» Павел Белоус, режиссер Ольга Николайчик, активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Леонид Кулаков, блогеры Степан Светлов (NEXTA), Александр Кабанов и Сергей Петрухин, мать погибшего солдата Александра Коржича Светлана Коржич и другие известные общественные деятели, политики, журналисты.