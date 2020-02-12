Часть рынка из Ждановичей переедет в Таборы 12.02.2020, 19:12

Что там будет работать?

Торговый городок «Лебяжий», который долгое время проработал в Ждановичах, закроется 15 февраля. А с 17 числа он начнет работу на новом месте в деревне Таборы. Что там будет продаваться и как теперь добираться на общественном транспорте до оптового рынка — в материале tut.by.

Торговый городок «Лебяжий» переезжает в деревню Таборы, что в восьми километрах от МКАД.

В Таборах будут продавать продукты, промышленные товары: обувь, одежду, косметику и парфюмерию, бытовую химию и прочее. Здесь же откроются ветеринарная и карантинная службы, где выдадут все необходимые разрешительные документы на торговлю.

На рынке будет больше 1000 торговых мест.

Чтобы покупатели могли добраться в Таборы, администрация «Ждановичей» запустила бесплатные маршрутки — Минск — Таборы. Отправляться они будут от станции метро «Каменная Горка» и от торгового дома «Ждановичи» по улице Тимирязева.

Также через Таборы пустят два рейсовых автобуса и пригородное маршрутное такси:

автобус № 200 — отправление по будним дням: 05.33, 07.45, 14.37, 17.50; в сб./вс.: 07.45, 11.10, 17.45;

автобус № 268 — отправление только по сб./вс.: 11.10, 17.45;

маршрутное такси № 680: ежедневно — 09.18, 10.08, 10.48, 13.28, 14.28, 17.48, 18.30, 19.38.

Для покупателей на личном авто также организуют бесплатную парковку на 700 мест.

Рынок будет работать до 20.00 в зимнее время и до 22.00 в летнее.

Напомним, барахолка «Поле чудес» и вещевые ряды на днях уже переехали на новые места. «Поле чудес» подвинули чуть вперед, а некоторые павильоны с одеждой расположили между зданиями «Мир моды».

Переезд части рынка в Ждановичах связан с застройкой участка, где он располагался.