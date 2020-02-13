Сенат США поддержал ограничение военных полномочий Трампа 13.02.2020, 23:30

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Президент США ранее призывал не допустить принятия законопроекта.

Сенат США принял резолюцию, ограничивающую право президента Дональда Трампа на «использование вооруженных сил США для ведения боевых действий против Ирана» без разрешения Конгресса, передает «Голос Америки».

Восемь сенаторов-республиканцев проголосовали за принятие законопроекта вместе с демократами. Таким образом, мера, ограничивающая полномочия президента в этом вопросе была принята 55 голосами «за» и 45 «против».

Ожидается, что президент Трамп, выступающий против этой инициативы и настаивающий на ее опасности, наложит на нее вето. В преддверии голосования он призвал республиканское большинство в Сенате отклонить резолюцию.

«Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат США не голосовал за резолюцию о военных полномочиях по Ирану. У нас все хорошо в отношении Ирана, и сейчас не время показывать слабость», – написал Трамп в «Твиттере».

Если глава Белого дома, наложит вето на принятую резолюцию, у Сената скорее всего не будет возможности преодолеть его, так как для этого потребуется две трети его голосов, а именно: 67.

Президент добавил, что большинство американцев поддерживают нанесенный по его приказу удар, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани в аэропорту Багдада.

«Если бы у меня были связаны руки, Иран бы разгулялся, – написал он. – Это очень плохой сигнал. Демократы делают это только для того, чтобы поставить Республиканскую партию в неудобное положение. Не допустите этого!»

После рассмотрения нескольких поправок к резолюции, не имеющей обязательной силы, сенаторы вынесут инициативу на голосование. Есть вероятность, что пятеро республиканцев поддержат 47 демократов. Трамп почти наверняка наложит вето на резолюцию, а набрать две трети голосов для преодоления президентского вето вряд ли удастся.

Представивший резолюцию сенатор-демократ Тим Кейн заявил: «Резолюция, которую мы рассматриваем сегодня, призвана вернуть Конгрессу его законную роль в принятии решений о ведении войны. Смысл резолюции достаточно прост. Не следует вести войну с Ираном, если Конгресс не проголосует за ведение этой войны».

Он добавил: «Хотя у президента есть и всегда должна быть возможность защищать Соединенные Штаты от надвигающейся атаки, полномочия исполнительной власти по инициированию войны на этом заканчиваются. Вопрос о ведении наступательной войны подлежит обсуждению и голосованию в Конгрессе».

Однако лидер сенатских республиканцев Митч Макконнелл задал вопрос: «Какой сигнал подаст Сенат американским военнослужащим? Следует ли им сомневаться в том, что их собственные лидеры имеют право их защищать?»

Макконнелл продолжил: «Какой сигнал мы подадим региональным союзникам и партнерам? Могут ли они рассчитывать на дальнейшую солидарность со стороны Соединенных Штатов? Что это скажет крупным державам-конкурентам, таким как Россия и Китай, если мы не может сплотиться даже перед лицом менее серьезного соперника, такого как Иран? Давайте подадим правильный сигнал своими голосами. Давайте отклоним эту бесмысленную резолюцию».

Сенатор-республиканец Джон Тьюн назвал решение о ликвидации Сулеймани оправданным, а резолюцию – «опрометчивым и потенциально проблематичным ответом на действия президента».