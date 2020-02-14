Россия потеряла $13 миллиардов на продаже оружия 14.02.2020, 22:26

На это повлияли санкции.

Экспорт оружия, по объему которого Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США, постепенно переходит в бесплатный режим из-за практики кредитов, которые выдаются покупателям, и санкций США, блокирующих долларовые расчеты, пишет finanz.ru.

По итогам 2018 года дебиторская задолженность на балансе «Рособоронэкспорта», включающая в том числе долг за поставленные, но не оплаченные вооружения, достигла 812,9 млрд рублей, или 13 млрд долларов в пересчете по курсу, сообщает РБК со ссылкой отчетность компании, полученную через систему Росстата.

За год долги контрагентов перед компанией, которая входит в «Ростех» и выполняет функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия, выросли на 23%, или 151,8 млрд рублей.

По сравнению с 2014 годом «дыра» в балансе корпорации увеличилась в 2,2 раза - на 450,1 млрд рублей, или 7,1 млрд долларов.

Дебиторская задолженность может включать также авансы российским оборонным заводам или иностранным поставщикам комплектующих, но значительная часть почти триллионного долга приходится на еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, сообщил РБК источник, близкий к «Рособоронэкспорту».

Помимо непосредственно долга от покупателей, которые либо приобретают на российские кредиты, либо просто не платят, вероятно, «в этой истории еще лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу того, что они под санкции попали, и их уже не вытащить», сказал собеседник РБК.

«Наличие задолженностей - совершенно нормальное явление», - заявил официальный представитель «Рособоронэкспорта». Компания, объяснил он, является государственным посредником, имеющим обязательства как перед комитентами (сторона в договоре комиссии), так и перед заказчиками.

Недостатка в наличности у «Рособоронэкспорта» нет: на конец года на его счетах находилось 110 млрд рублей в виде денежных средств и их эквивалентов.

Зато проблемы есть у оборонных заводов, которые накопили 2 триллиона рублей долга, из которых 700 млрд рублей - уже невозвратные, жаловался в июле курирующий ОПК вице-премьер Юрия Борисов.

По идее Борисова, списание этой задолженности перед российскими банками позволит предприятиям ВПК сэкономить около 70 млрд рублей в год и вложить больше 1 млрд долларов в производство расширение производства оружия или диверсификацию.

«Рособоронэкспорт», напомним, с ноября 2017 года находится под американскими санкциями. С конца января прошлого года Минфин США имеет право накладывать ограничения на структуры, которые вовлечены в «существенные сделки» с российскими предприятиями ОПК. Это касается как покупателей вооружений, так и банков, которые обслуживают транзакции.

На начало 2018 года, по данным Госдепартамента, США удалось заблокировать 20% сделок Рособоронэкспорта на общую сумму 3 млрд долларов.

По данным Jane’s, по итогам 2018 года Россия заработала на продаже оружия 8,48 млрд долларов, оставшись на втором месте после США (32,75 млрд долларов).

К 2020-му году российские вооружения потеряют около 17% от нынешней доли на рынке с падением продаж до 6,85 млрд долларов, прогнозирует Jane’s. При этом второе месте в списке крупнейших продавцов Россия может уступить Франции, которая увеличит продажи до 6,96 млрд долларов за продажи истребителей Rafale в Индию и Катар и роста спроса на вертолеты.