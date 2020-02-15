В Израиле нашли древнее поселение возрастом более cеми тысяч лет 15.02.2020, 10:37

Дома в нем были построены из глиняных кирпичей.

Израильские ученые в Тель-Цаф, что в долине реки Иордан, обнаружили дома и хранилища для продуктов, сложенные из высушенного на солнце глиняного кирпича, возраст которых – 7 200 лет.

Ученые, работавшие под руководством профессора Дани Розенберга из Института археологии им. Зинмана хайфского университета, рассказывают, что глиняные кирпичи сцементированы и покрыты штукатуркой, сделанной из глины или извести; потолки могли быть сделаны из дерева или тростника, а крыши, наверное, были плоскими, передает facenews.ua.

В период среднего халколита Тель-Цаф был большой деревней, раскинувшейся на холме к югу от озера Кинерет. Его расположение объясняет, почему жители деревни решили строить свои дома и сооружения из рыхлой высушенной на солнце местной глины, а не из камня – его у них просто не было.Тель-Цаф возник на дне узкого вытянутого доисторического озера Лисан, существовавшего во времена ледникового периода, от которого сохранились только Кинерет и Мертвое море.

На протяжении 500 — 700 лет, что существовал Тель-Цаф, его жители использовали один и тот же рецепт для изготовления кирпичей, как выяснили Розенберг и его коллеги: они укрепляли глину органическими материалами.