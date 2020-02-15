«Лукашенко понимает, что его вес в глазах номенклатуры не такой, как раньше» 15.02.2020, 12:44

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Его «талант добытчика» исчез.

В программе «Пражский акцент» на «Радыё Свабода» экономист Сергей Чалый выразил мнение, что авторитет Лукашенко среди чиновников начал падать:

- Сейчас произошло смещение акцента на том, как он защищает и защищается. Но раньше источником его легитимности среди чиновничества были не выборы, а способность ехать в Москву и привозить оттуда деньги. Он был добытчиком. Переход с дискурса «Лукашенко-добытчик» на дискурс «Лукашенко-защитник» ничего хорошего не сулит.

Это означает, что талант добытчика исчез. А позиция - я ничего не сдал, хотя ничего не добился - это минимальный результат.

Лукашенко сам начинает понимать, что его вес, авторитет у номенклатуры уже не такие, как раньше.

Была очень показательна прошлогодняя история. Была заявлена конституционная реформа, чтобы подготовить законодательство под будущего возможного преемника, не такого гениального и сильного, как Лукашенко. Была идея как-то уменьшить полномочия, ослабить пост.

Возможно, Лукашенко ожидал, что к нему прибегут и скажут, что без него - никак. Но получилось иначе, начали появляться зачатки будущих коалиций, некоторые чиновники начали примерять на себя время после Лукашенко.

После этого все разговоры о конституционной реформе были свернуты.

Так что я бы не говорил о том, что Лукашенко - наш последний защитник. Когда говорится это, то это означает, что его сила обращается в его слабость.

Если бы не демарш Лукашенко на саммите ЭАЭС в декабре 2018 году, на уровне правительств вопросы пришли бы к более благоприятным решениям, чем те, к которым они пришли в реальности.

Это показывает, что и без него люди справлялись и справлялись лучше, чем с ним.

Последний успех Лукашенко - это результаты переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Тогда как раз и явился механизм «ператаможки», который был компенсацией за неправильную цену на газ.

А предыдущая формула цены на газ - это был успех не Лукашенко, а правительства Мясниковича.