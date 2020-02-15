Леонид Радзиховский: Рассказы Путина о каких-то фантастических скрепах — это пенсионное занятие 1 15.02.2020, 13:19

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К реальной жизни и к реальному президентству это не имеет никакого отношения.

Что будет в России после Путина, возможно ли вообще что-то «после Путина» — рассуждает российский политолог, публицист Леонид Радзиховский в интервью изданию mnews.world/ru.

— «Дело Сети» вызвало сильный отклик в России: молодых людей пытали, получили признания в терроризме, дали им огромные тюремные сроки. Что это за маркер?

— Это событие из ряда вон выходящее. Даже в приговоре суда, если полностью ему верить, все равно ясно сказано, что эти люди ничего не сделали. То есть вообще ничего. Как можно людям, которые ничего не сделали, давать такие сроки? Их называют террористами. Но, насколько я понимаю, террор — это не болтовня и не подготовка, а какое-то действие. Ну хоть какое-то. Здесь нет никакого действия, поэтому смысл приговора мне вообще непонятен.

В слова обвиняемых о том, что их пытали, что признания получали под пытками, можно верить, можно не верить. Но даже те, кто всегда склонен оправдывать власть и говорить, что подсудимые врут, что их никто не пытал, не могут ответить: а за что же их посадили-то. Пусть их и не пытали, но они же ничего не сделали.

— И за что же им дали такие большие сроки?

— Теоретически тут может быть три ответа. Первый — это произвол местных чиновников, которые хотят выслужиться. Есть огромное количество контор, ФСБ, МВД со своим отделом «Э», по борьбе с экстремизмом, например, которым делать абсолютно нечего, так как в России нет никаких террористов и экстремистов. Они должны создавать дела, вот они его и создали. Это понятно. Только это часть правды, ведь дело могли бы создать, но не давать такие безумные сроки. Создали бы дело об экстремистской организации, дали бы всем по 6 лет — и все. Самим чиновникам из МВД это было бы гораздо выгоднее, чем нынешний грандиозный скандал. Почему они пошли по такому пути — непонятно. Они такие идиоты или что?

Ответ номер два — это не произвол местных чиновников, а согласовано с Москвой. Или даже приказ Москвы с целью запугивания населения. Только непонятно одно: а кого запугивать? В России нет подпольных организаций, нет ни экстремистов, ни террористов — запугивать некого. Эти организации были в царской России, и тогда, дав очень большой срок одному террористу, запугивали других. Но в современной России нет ни экстремистов, ни террористов. Запугивать некого.

Ответ третий — это общий хаос, который начался в российской административно-полицейской системе в связи с тем, что происходят какие-то непонятные вещи, какие-то референдумы, меняются законы, не меняются законы, идет страшная грызня внутри силовых ведомств, которой никогда не было. В тот же самый день, когда этим людям дали сроки, прокуратура запросила 17 лет для очень важного генерала из следственного комитета — начальника главного следственного управления. Это один из важнейших генералов. Его арестовали по обвинению во взятках, и прокурор просит для него 17 лет тюрьмы. Такого никогда не было. Это говорит об изменении ситуации и о том, что грызня в силовых ведомствах резко усилилась. В такой ситуации возможны всякие дикие решения во все стороны.

— Из-за чего в силовых ведомствах усилилось противостояние?

— Там чувствуют и знают, что грядет смена власти. Исходя из сегодняшней ситуации, можно говорить, что изменения носят хаотический характер. Абсолютно не понимаю логику Путина, не в состоянии ее понять. Если Путин, как все в один голос кричат, хочет остаться навсегда, то я совершенно не понимаю, почему он не внес простейшую поправку в Конституцию об отмене ограничения по строкам президента и остался бы президентом пожизненно. Безусловно, это было бы непопулярно в народе, ну и что? Его пожизненная власть в любом случае будет непопулярна, как бы она ни называлась — президент России или председатель Госсовета. Но он на это не пошел.

Если же он хочет уйти, то зачем это цирк с Конституцией? Он легитимный правитель еще три года. Зачем ему именно сейчас понадобились эти совершенно безумные поправки? Половина из них — чистая демагогия, чтобы понравиться народу. Например, в конституцию вписывается статья о необходимости индексации пенсий. Людям это, естественно, очень нравится. Но цифр там нет, а переиндексация идет без всяких поправок. В конституцию вписывается положение, что никто не может иметь зарплату меньше прожиточного минимума. Людям нравится, но это ничего не значит. И так нет зарплат ниже прожиточного минимума. Все эти поправки придуманы для того, чтобы понравиться людям. Только что ты от них хочешь? Чтобы они пришли и проголосовали за них? Ради этого специально придумали даже выходной день. Вот зачем?

Поправки лишены всякого смысла, кроме одной: Госсовет будет вырабатывать какие-то решения. Но какие — тоже непонятно. В любом случае, если власть президента сохраняется в полном объеме, а часть поправок как раз работает на ее усиление, то какие функции ни давай Госсовету, это приведет к хаосу в управлении страной. Обе организации будут вмешиваться в работу друг друга, только и всего.

— Может, с помощью этих поправок Кремль зондирует реакцию общества на более глобальные изменения?

— А что зондировать? Разве что в последний момент внесут какие-то другие поправки. Но то, что мы знаем на сейчас, лишено любого смысла. Просто абракадабра какая-то. Вот непонятно, почему Путин, через два года после своего избрания и за 4 года до конца срока, вдруг в бешеном темпе начинает какую-то перестройку. Зачем? По сути, ничего в этих поправках нет, вообще ничего. Зато размах просто огромный.

— Так Путин уходит или остается? Такое впечатления, что создается ситуация — уйти нельзя остаться.

— Путин сознательно внес большой элемент хаоса в российскую управленческую систему. Для чего — я не понимаю.

— Путин теряет популярность?

— В открытом обществе, а Россия открытая страна, человек не может править 20 лет. Он просто надоел. За 20 лет в открытой стране надоедает любой лидер. Во-вторых, в последние годы значительно упал уровень жизни, хотя статистика об этом не говорит. В этом смысле странно было бы, если бы его популярность не падала. Он ее искусственно вздернул в 2014 году — Крым, Донбасс, война. Это вызвало естественный всплеск адреналина. Но точно также естественно это прошло, как и любые эмоции.

— Чем еще их можно поднять?

— Сейчас будут пытаться раздавать деньги населению. Для этого создан новый кабинет, но это же ненадолго. Если не будет естественного подъема экономики, раздача денег не поможет. Резервы в России огромные благодаря правильной и жесткой финансовой политике. Гигантские золотовалютные резервы, гигантский резервный фонд. Но если все это раздавать, то ничего не останется. Россиянам конкретно надоели Украина и Сирия, вечная борьба с НАТО, вся эта пропагандистская борьба. Это факт.

— Политолог Валерий Соловей, говоря об уходе Путина, намекает на то, что он болен. Как думаете, это правда?

— Путин — человек, люди болеют и умирают, он в этом смысле не исключение. Болен — очень может быть. То, что он когда-нибудь умрет, 100 процентов. Когда это произойдет — понятия не имею. Моя точка зрения такая: Путин уйдет со своего поста, болен он или абсолютно здоров, неважно. Собирается он доживать или жить в свое удовольствие долго и счастливо —понятия не имею. Но то, что его политический резерв полностью исчерпан, что его огромной ошибкой было президентство в 2012 году, а уж в 2018-м тем более, это факт. Без всякой физической и биологической болезни его политическое существование лишено всякого смысла. Если человек занят борьбой с поляками из-за проблем начала Второй мировой войны, и это не профессиональный историк, а президент страны, то можете себе представить, насколько ему нечего делать в этой жизни. Борьба с поляками, какие-то гиперракеты, рассказы о каких-то фантастических скрепах — это пенсионное занятие. Уйдя на пенсию, можно ругаться с поляками, можно выяснять, кто начал Вторую мировую войну, кто в чем виноват, можно играть в гиперракеты — к реальной жизни и к реальному президентству это не имеет никакого отношения. Вообще.

— Есть ли сейчас в российской политике человек, который может занять место Путина?

— Любой может. Кто в 99-м знал Путина? Никто. Если Путин уходит — он назовет своего преемника, его выберут. А вот что будет на следующий день — это уже другой вопрос. Медведев предельно непопулярен, он одна из самых непопулярных в России фигур. Но если Путин назовет его в качестве преемника, то со смехом, со скрипом, с руганью, но его выберут.