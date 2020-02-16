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Песочные замки Путина

  • 16.02.2020, 9:11
Песочные замки Путина

Время смоет их безо всякого следа.

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в употреблении допинга, а следовательно, лишается всех своих наград (включая золото сочинской олимпиады), пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

Потеря очередного золота олимпиады 2014 откатывает РФ с 1 места медального зачёта на 3 (1 теперь занимает Норвегия, 2 Канада).

Триумф на домашней Олимпиаде 2014 считался одной из главных побед предыдущего президентского срока Путина. Но, как видим, «недолго музыка играла, не долго Деда танцевал».

Все победы «сказочного» Владимира Владимировича объединяет одно неприятное свойство, обнуляющее всю их значимость.

Они песочные.

И «допинговая» в Сочи, и «гибридная» в Крыму — грош им цена.

Пройдёт ещё несколько лет и время самостоятельно смоет Путинские «победы» словно песочные замки, оставив от них лишь омытое морской волной ровное пространство.


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