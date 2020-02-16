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Зеленский: Сильный лидер — тот, кто готов беречь жизнь каждого человека

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  • 16.02.2020, 9:18
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Зеленский: Сильный лидер — тот, кто готов беречь жизнь каждого человека

Президент Украины выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сильным лидером является тот, кто дорожит жизнью каждого человека, заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму его выступления опубликовал сайт главы украинского государства.

"Сегодня у человечества есть запрос на новых сильных лидеров. Но я убежден, что в их понимании сильный лидер – не тот, кто с легкостью отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто готов бороться и беречь жизнь каждого человека, создавать каждому комфортные условия для развития талантов и жизни в гармонии с окружающей средой", – сказал Зеленский.

"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Читайте полный текст речи Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.


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