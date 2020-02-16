Глава МИД Японии заявил о новом этапе в переговрах с Россией по Курилам 1 16.02.2020, 9:56

1,268

Тосимицу Мотэги назвал его отличия от предыдущей дискуссии.

Переговоры России и Японии о заключении мирного договора переходят на новый этап. Об этом заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, передает телеканал NHK (перевод — РБК).

«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы меняются, и мы перешли от противостояния к более позитивной дискуссии», — сказал он.

Накануне Тосимицу Мотэги встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В российском дипведомстве рассказали, что министры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности график политического диалога и некоторые актуальные международные вопросы.

Россия и Япония до сих пор не заключили договор после Второй мировой войны, которая завершилась в 1945 году. Токио претендует на Курильские острова, а также на Шикотан, Хамобаи, Кунашир и Итуруп.