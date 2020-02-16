Власть Лукашенко деградировала и стала мировым посмешищем 22 Виктор Горбачев

16.02.2020, 10:07

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Все происходит по принципу «три в одном».

Хотя? Даже не три в одном, а десять в одном. Теперь киоски "табакерка" будут не только табачком приторговывать и разной мелочью, но и проездные билеты на транспорт продавать. Уже продают. А в планах, ликвидация в столице всех киосков "Минсктранс" по продаже проездных билетов, а вместо этого - только "табакерки".

Власть и хозяева табачного бизнеса ржут и открыто издеваются над народом. Пока народ подписи собирает о необходимости закрытия этих табакерок, они их в наглую клепают где хотят и сколько хотят. И не просто клепают, а ликвидируют на их пути все, что можно, чтобы застолбить за ними место.

И столбят! Сотни, тысячи. Как тараканы лезут эти "табакерки" изо всех щелей. И не остановить их петициями и подписями. Это бизнес группы лиц в сговоре с властями. И точка. Это деньги. Большие деньги. Забирают у народа и тянут себе. Деньги на здоровье. А деньги для них - все. Вы их просите? А получите еще пару сотен в нагрузку! Это как просить пересчитать у Ермошиной результаты "выборов".

Не за горами, когда в "табакерках" начнут продавать и спиртные любого посола. А там и фунфырики с боярышником подтянуться. Ну, а что? Мы же это только слезно просим. Нам бы еще на колени стать и ручки хозяев расцеловать. Мы же не действуем.

Так что, смотрим и далее полнейшую деградацию со стороны властей по отношению к населению.

Надо еще в этих киосках билеты спортлото продавать, ставки делать разные, билеты на ж/д и авиатранспорт продавать. Ну, чтобы в них сразу все уже было. Вплоть до похоронных услуг. Это "одно окно" называется. Покурил, выпил, поиграл в лотерею, ставки сделал, и купил билет в один конец. На кладбище.

Реально, не страна, а какой-то лохотрон и цирк. Власть сама за четверть века деградировала и стала мировым посмешищем, и народ за собою тянет. Что ни день, то новости одна смешней и дурней других. Ладно бы просто новость, так все это в действия воплощается.

То герб не так блестит, то нефть не за три копейки им дают, то враги кругом, и с ними надо бороться как с обос…ными коровами.

Из дня в день! И ладно бы это было в сказке или где-то далеко. Так это все тут и наяву. С нами. Они себе резиденции десятками, а нам цены на услуги ЖКХ все выше и выше. Они себе майбахи, теслы, самолеты, а нам цены на топливо все выше и выше. Они себе снег во дворе укладывают, чтобы на лыжах кататься в такую теплую зиму, а нам табакерки под нос, чтобы мы отравились.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»