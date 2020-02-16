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Фотофакт: В Светлогорск протестуют против отравляющего город завода

  • 16.02.2020, 16:37
Фотофакт: В Светлогорск протестуют против отравляющего город завода

На днях целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске запустил лично диктатор.

Светлогорск не сдается. Акции против отравляющего город завода продолжаются. Об этом сообщает телеграмм-канал «Баста».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 14 февраля Лукашенко лично запустил вредный завод в Светлогорске.

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