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По военной базе вблизи посольства США в Багдаде нанесен ракетный удар

  • 16.02.2020, 18:53
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По военной базе вблизи посольства США в Багдаде нанесен ракетный удар

За последнее время войска коалиции уже несколько раз подвергались атакам.

Военная база в столице Ирака, где размещаются войска коалиции во главе с США, подверглась удару с применением нескольких ракет, передает «Голос Америки».

Представитель коалиции сообщил, что в результате атаки в «Зеленой зоне» Багдада, недалеко от американского посольства, никто не пострадал.

За последнее время войска коалиции уже несколько раз подвергались атакам, ответственность за которые никто не взял на себя.

В январе наиболее влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

Через несколько дней американские военнослужащие пострадали в ходе ракетного удара Ирана по иракской базе.


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