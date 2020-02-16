По военной базе вблизи посольства США в Багдаде нанесен ракетный удар 16.02.2020, 18:53

1,039

За последнее время войска коалиции уже несколько раз подвергались атакам.

Военная база в столице Ирака, где размещаются войска коалиции во главе с США, подверглась удару с применением нескольких ракет, передает «Голос Америки».

Представитель коалиции сообщил, что в результате атаки в «Зеленой зоне» Багдада, недалеко от американского посольства, никто не пострадал.

За последнее время войска коалиции уже несколько раз подвергались атакам, ответственность за которые никто не взял на себя.

В январе наиболее влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

Через несколько дней американские военнослужащие пострадали в ходе ракетного удара Ирана по иракской базе.