Почему Советский Союз был империей лжи 1 16.02.2020, 19:23

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Коммунисты лгали все 74 года своего правления.

Все 74 года советской коммунистической власти советские люди жили в условиях двойных стандартов, двойной морали, в рамках навязанных пропагандой идеологически выдержанной вымышленной реальности и абсолютно не соответствующего ей истинного бытия, пишет mk.ru.

Ложь и насилие были двумя главными инструментами коммунистов для подавления и закабаления народных масс. Лгать коммунисты-большевики начали еще до захвата власти в ходе Октябрьского вооруженного переворота в 1917 году: лживая пропаганда как раз и помогла им захватить власть.

В чем конкретно лгали коммунисты?

Разберем их лозунги: «Землю — крестьянам!», «Фабрики — рабочим!», «Мир — народам!», «Вся власть Советам!», «Хлеб — голодным!».

Все эти лозунги были лживы, ни одно из обещаний не было выполнено!

Землю крестьянам не только не дали, но отняли и ту, которая была, а почти всех крестьян принудительно загнали в колхозное рабство: большинство крестьян были лишены паспортов, в силу чего не могли уехать из колхоза, т.е. стали крепостными! И денег они почти не получали — работали за трудодни. Т.е. крестьяне, которые составляли до войны 80% населения, а после войны — 50%, были на положении рабов.

Паспорта всем без исключения колхозникам стали выдавать только с 1976 по 1981 год — по постановлению Совмина от 1974 года!

Ровно такая же ложь была о «хлебе для голодных» — вся история правления коммунистов — это либо тотальный голод, либо продовольственный дефицит. Причем даже в объяснении причин голода коммунисты всегда врали, сваливая все на засуху или неурожай. Да, в России до коммунистов случались неурожаи, но никогда не было такого жуткого голода, как в 1920-х и 1930-х годах, когда умерли миллионы людей! Только в голодомор 1932–1933 года от голода и связанных с ним болезней в Украине, Поволжье, на Кубани, в Казахстане умерло около 7 миллионов человек! Причем голодомор был создан искусственно — у крестьян отняли не только выращенное ими зерно, которым они должны были кормить свои семьи, но и семенной фонд! Вот вам и «Хлеб — голодным!».

Не лучше в СССР было и положение пролетариата, который, опять же по лживой коммунистической пропаганде, считался гегемоном, т.е. лидирующим, господствующим классом. Конечно же, никаких «фабрик рабочим» никто не отдал — все предприятия были переданы в собственность государства, а рабочие были принуждены работать на них, бОльшую часть советского периода — за паек, т.е. просто за еду, чтобы не умереть от голода. Это не преувеличение и не фигура речи: если крестьянин, даже почти не получая денег, работая в колхозе за трудодни, все же мог подкармливаться с собственного огорода и, если повезет, что-то еще продать или обменять на промышленные товары, то у рабочих такой возможности не было! Примерно две трети советского коммунистического периода (50 лет из 74) продукты выдавались по карточкам, а получаемые рабочими деньги не были в достаточной мере обеспечены продовольственными и промышленными товарами, т.е. в сущности были просто резаной бумагой.

Попытка изменить ситуацию и наладить нормальное снабжение граждан, предпринятая коммунистами в начале 1960-х годов, несколько улучшила ситуацию, но быстро истощила экономику, что привело к дефициту продовольственных товаров уже где-то к 1972–1974 годам, а с начала 1980-х дефицит стал почти повсеместным.

Не лучше обстояло дело и с лозунгом «Мир — народам!».

Это вообще была сверхциничная ложь! Коммунисты развязывали войны все 74 года своего правления — не только на территории бывшей Российской империи, но и по всему земному шару. Большинство из вас знают только Гражданскую и Вторую мировую войны, некоторые помнят о финской и афганской войнах, а ведь войн было несколько десятков! Советско-польская война 1920 года, советско-китайский конфликт 1929 года (и еще несколько эпизодов в разные годы), война в Испании 1936 года, война против Японии — несколько эпизодов в 1938-м, 1939-м и 1945 годах, корейская война 1950 года, Венгрия, Лаос, Вьетнам, Алжир, Египет, Йемен, Сирия, Мозамбик, Камбоджа, Бангладеш, Ангола, Эфиопия, Ливан, Куба и так далее. В каждой из этих войн погибло от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов человек.

Если смотреть по датам, то трудно найти год, в который СССР не вел бы войну где-нибудь. Т.е. мир был совершенно эфемерный.

Не менее циничным и лживым был лозунг «Вся власть — Советам!». Все 74 года всем заправляли коммунисты, Советы народных депутатов были абсолютно декоративным образованием, а выборы в них — чистой профанацией. Партийные и комсомольские активисты обеспечивали стопроцентную явку избирателей, а избиратели единогласно голосовали за того, кого коммунисты назначили народным избранником. В свою очередь, всенародно избранные депутаты единогласно одобряли решения родной партии — КПСС.

По сути, никакого социализма в СССР никогда не было, а был вариант феодализма с элементами государственного капитализма. Коммунистические вожди были абсолютно идентичны феодалам: Генерального секретаря ЦК (Центрального комитета) коммунистической партии можно было приравнять к царю, членов ЦК — к думским боярам, секретарей обкомов — к губернаторам и так далее. Интересно, что это нашло свое отражение даже в советском кинематографе — посмотрите фильм «Слуга» режиссера Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе, снятый в 1988 году. Фильм охватывает двадцатилетний период — с начала 60-х до начала 80-х годов XX века. Хозяин области (предположительно — первый секретарь областного комитета коммунистической партии), некто Гудионов, дарит своему водителю Клюеву дом, жену, хор и должность дирижера — за собачью преданность и готовность исполнить любой каприз.

Важно заметить, что 1960-е годы — это уже правление Брежнева, можно сказать, легкая версия коммунистического феодализма.

До того феодализм был жестче и ужаснее — коммунистические баре не столько одаривали своих халдеев, сколько уничтожали тех, кто кланялся недостаточно низко и не кидался лизать сапоги. Кстати, и авторов фильма в те годы расстреляли бы — без вариантов. Хотя все ими показанное — абсолютная правда.

Съемки такого кино и его выход на экраны были возможны только благодаря объявленной М.С.Горбачевым гласности. Из-за политики гласности была развенчана многолетняя ложь коммунистов, не только простой народ, но и члены коммунистической партии перестали верить в коммунистические сказки.

Много лет ложь давала коммунистам некую «индульгенцию» на применение насилия — они с помощью лжи обосновывали необходимость его применения. В разные годы коммунисты с помощью лживой пропаганды убеждали народ в необходимости массовых убийств представителей этого же народа, массовых репрессий, раскулачивания, отъема хлеба у десятков миллионов крестьян, убийства и депортаций целых народов. Как только была развенчана ложь, стало проблемой и применение насилия. В итоге, лишившись двух главных своих инструментов захвата и удержания власти — лжи и насилия, — коммунисты эту власть потеряли. СССР развалился, как гнилой, трухлявый пень! И, что характерно и отрадно, никто из восемнадцати миллионов коммунистов не вышел защищать СССР! А ведь в партию принимали якобы самых идеологически выдержанных, самых честных, самых преданных делу партии и народа! То есть и тут была ложь, тотальная ложь!

Вот вам и цена коммунистической морали и нравственности!

Конечно, СССР развалился не только благодаря политике гласности, перестройке и демократии, объявленной Горбачевым. Главной причиной развала была полная несостоятельность социалистической системы хозяйствования. Пока у крестьян и рабочих коммунисты отнимали почти все, что они производили, экономика держалась на плаву. Как только стали обирать немного меньше, социалистическая экономика стала стремительно загибаться. СССР даже хлебом себя не мог обеспечить: с 1961 года пшеницу закупали у США, Канады и Аргентины. Сегодня только одна Россия экспортирует пшеницы на 15 миллиардов долларов в год! А ведь есть и другие хлеборобные бывшие республики СССР.

Много лет все граждане СССР видели и понимали лживость коммунистического режима. Каждый вечер в программе «Время» дикторы рассказывали нам о рекордных надоях, о выполнении и перевыполнении планов (ни один пятилетний план за всю историю СССР не был выполнен), а в реальности мы видели пустые полки магазинов. Сыр, мясо, колбаса, кофе и многое другое годами отсутствовали в свободной продаже. Половину жизни можно было провести в многочасовых очередях за изредка появляющимся в продаже дефицитом. В итоге холодильник одержал убедительную победу над телевизором.

Коммунистическая ложь была призвана завуалировать несостоятельность коммунистической идеи, нежизнеспособность социалистической экономики, а также скрыть многолетние преступления коммунистического режима. Но шила в мешке не утаишь: рано или поздно все тайное становится явным.

Сегодняшние попытки коммунистов и поклонников СССР отрицать все это выглядят жалко и ничтожно — ведь десятки миллионов людей застали СССР и прекрасно помнят его убожество, нищету, ложь и преступность.