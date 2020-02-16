«То, что мы увидели, зовет месть с небес» 2 16.02.2020, 20:13

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Польские ученые в шоке от того, как сделана реставрация Троицкого костела в Волчине.

Польские ученые недовольны реконструкцией старинного костела в деревне Волчин Каменецкого района, где покоились останки последнего короля Речи Посполитой, который сначала восстанавливала польская сторона. Настоятель прихода объяснил, почему историко-культурная ценность в таком состоянии, передает «Радыё Свабода».

Недавно в сети появились фотографии костела, которые сделали польские ученые осенью 2019 года.

«То, что мы увидели, зовет месть с небес», – считает польский преподаватель истории искусства Мартин Зглинский. – Отличные фасадные украшения, сделанные в мастерской Яна Плерша, полностью сбиты. Их рухнувшие остатки легли в кучу между двумя сараями, где они зарастают мхом и травой. Их заменили грубыми отливами из эпоксидной смолы (или другого материала), которые были прикреплены к фасаду с помощью винтов, грязные торчащие концы которых даже не были замаскированы.

Карнизы и профили были реконструированы небрежно. Кабели, торчащие из стен, торчат тут и там. Гипс был заложен плохо, он уже начинает шелушиться. Пластиковые окна не соответствуют первоначальному разделению и совершенно неправильной колористики. Из превосходных скульптур Редлера только один евангелист, после тщательной консервации, стоит на своем первоначальном месте.

Скульптура, которая в 2014 году казалась охраняемой и ожидающей консервации, теперь лежит под церковью и врастает в землю. В общем, реликвии абсолютно не защищены, каждый может свободно присваивать фрагменты скульптур или лепнины. Мы не были внутри, но, глядя через стекло в двери (также сделанное ужасно), мы видим, что эффект аналогичен и, возможно, даже более трагичен, чем на фасадах».

«Мы уверены, что дело требует выяснения и срочного вмешательства на соответствующем уровне», – добавил Зглинский.

Свои замечания польские ученые озвучили осенью 2019 года на съезде по инвентаризации памятников в Торуни, также сообщили о состоянии Волчинского костела в соответствующие польские учреждения.

Скульптура, которая в 2014 году казалась охраняемой и ожидающей консервации, теперь врастает в землю.

Мартин Зглинский отметил, что как физические лица они с коллегами к белорусской стороне в этом деле не обращались.

«Насколько вульгарно сделана последняя часть работ! Это значит, что ни люди, которых наняли на выполнение этой работы, ни те, кто их нанял, не представляют себе ценности этого памятника... С точки зрения художественно-архитектурного наследия позорно, что можно было подойти к этому объекту с таким волюнтаризмом, неопрятностью», – прокомментировала архитектор, доктор искусствоведения в области архитектуры Ирина Лавровская.

Троицкий костел – один из красивейших памятников позднего барокко на территории Беларуси, построенный в XVIII веке. Именно здесь с 1938 по 1995 год покоились останки короля Станислава Августа Понятовского. Первоначально его похоронили в Петербурге, где король умер. В 1995-м его останки торжественно перезахоронили в Варшаве.

В сентябре 2007 года костел был передан Пинской епархии Римско-католической церкви, которая выступила заказчиком работ по его реставрации. Она велась благодаря частным пожертвованиям и за счет средств европейских фондов, специализирующихся на охране и восстановлении исторических памятников. Работами руководил известный польский реставратор Виктор Вильк. В 2016 году его не стало. С тех пор работы идут нерегулярно.

По словам настоятеля Андрея Бородича, который служит в Волчине, реконструкция еще не закончена. Хотя это историко-культурная ценность, государство касалось восстановления считанные разы.

«С лесов затекала на стены вода и немного обсыпалось. Я сам замазывал … Что Вильк сделал, то и храним. Где краска немного отпадет, замазываем», – говорит священник.

Он также пояснил, что за фрагменты лепнины видно на снимках польских ученых. Это декор, который отбивали от стен большевики в советское время, когда хотели уничтожить костел. С тех пор он лежит на улице. Вильк для костела делал копию лепнины, которая уже прикреплена к стенам.

Сохранять старый декор и невосстановленные скульптуры негде. Выбрасывать старую лепнину настоятелю жалко. Раньше костелу принадлежала плебания (дом священника) 1927 года. В советское время ее забрали. Сейчас это здание принадлежит колхозу. Священник просил вернуть часовню церкви, но колхоз отказал.

На восстановление сейчас нет денег. Связи с польскими специалистами после смерти Вилька оборвались.

«Когда приход мал, откуда мы возьмем деньги? Приход в Волчине – 30-50 человек. Мы же не можем… Мы делаем, что можем… Пусть приезжают волонтеры, специалисты, пусть приезжают и делают. Я не против. Вся документация по восстановлению у меня есть», – говорит настоятель.