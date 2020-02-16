Как коронавирус отразился на белорусских компаниях 2 16.02.2020, 21:48

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Некоторые отправили заказчикам в Китай маски.

Белорусские хардверные компании COVID-19 тоже коснулся. Коронавирус ещё не привёл к серьёзным проблемам, но уже вызвал определённые затруднения поставок. О ситуации dev.by рассказали представители нескольких компаний.

«В Стамбуле застряла партия»

Руслан Кульбицкий, менеджер по закупкам OEM Tech:

— Конечно, нас эта ситуация коснулась. Поскольку воздушное пространство во многих городах закрыто, то и поставки туда-оттуда приостановлены.

На самом деле, мы берём немного комплектующих из Китая. Да, большое число производителей компонентов находится в Китае, но сами стоки базируются в Америке и Европе — в Китае складов не очень много. Поэтому пока очевидного дефицита компонентов мы не ощутили, но есть опасение, что ощутим. Продукция на стоках закачивается, и если её не пополнять, то в какой-то момент она закончится.

Конечно, Китай попытается нагнать отставание, чтобы минимизировать просадку экономики. Но чем дольше коронавирус будет влиять на ситуацию, тем сложнее будет её нормализовать.

Но есть проблемы с поставками наших изделий в Китай. Так как многие города закрыты, наши клиенты не могут получить товар, так как он лежит где-то на промежуточном хабе.

Допустим, сейчас в Стамбуле застряла партия, так как турецкие авиалинии приостановили рейсы в Китай. Пока эти проблемы не критичны: во-первых, поставок в Китай у нас не так много, около 10% (основная часть — в Израиль), во-вторых, наши клиенты тоже берут с запасом. Вот когда запасы закончатся, тогда проблемы усугубятся.

«Отправили заказчикам в Китай маски»

Михаил Ивановский, замдиректора по продажам и маркетингу IZOVAC Technologies:

— Значительную, хоть и не подавляющую, часть комплектующих мы закупаем в Китае. Больших проблем пока нет. Однако точечные заказы до нас не доходят, так как их производители находятся в закрытых городах и временно не работают. Даже не знаю, в чём конкретно причина — производство заказа не стартовало из-за карантина либо заказ готов, но нет возможности его отправить. Просто некоторые поставки откладываются на неделю-две. С открытыми городами мы продолжаем работать.

На самом деле, ситуация ещё не совсем понятна из-за каникул в связи с Китайским Новым годом. Люди только выходят с праздников, так что задержки могут быть обусловлены и ими.

Что касается доставки наших товаров в Китай, у нас нет сейчас необходимости что-то поставлять туда в большом количестве, разовые поставки не в счёт. Мы делаем конструкторскую разработку, а сборка оборудования для азиатских заказчиков производится на Тайване, поэтому перемещение товаров идёт по Юго-Восточной Азии.

Так что нет причины говорить: у нас коллапс, всё остановилось. Хотя единичные проблемы возникают: этим партнёрам образцы не дошли, тут перенесли на недельку изготовление.

Один из наших китайских заказчиков пожаловался на проблемы в их регионе с медицинскими масками, и мы, как могли, помогли: просто закупили партию масок и отправили её в качестве помощи.

«Либо будет больно, либо обойдётся»

Юрий Росолько, директор по маркетингу Promwad:

— Да, мы столкнулись с проблемами при взаимодействии с китайскими подрядчиками. Традиционно 10 февраля они выходят на работу после новогодних праздников. Но в этом году из трёх подрядчиков, которые расположены в районе города Шэньчжэнь, только один вышел на связь. Двое не вышли. Они настолько «ушли в отпуск», что даже не отвечают.

А между тем, эти товарищи выполняют около 80% всех наших заказов. Речь не о комплектующих, а о производстве. Как таковые комплектующие для нашей постоянной деятельности не нужны: мы делаем конструкторскую разработку и опытную разработку прототипов. Но у нас есть подразделение, которое помогает клиентам из СНГ поставить в производство часть разработанных нами устройств. Изготовление ведётся в Китае.

Фидбек от единственного откликнувшегося подрядчика был следующий: менеджмент вышел на работу, но полноценно заработаем с 17 февраля. Мы знаем, что новогодние каникулы в Китае официально продлили на неделю, поэтому ожидаем, что в понедельник остальные подрядчики также выйдут на работу и на связь. На текущий момент задержки с поставками уже составляют 2 недели. Надеемся что этим всё и ограничится, но гарантий нет. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны два сценария: либо будет больно, либо обойдётся.

«Ряд проектов сильно замедлился»

Виктор Хаменок, основатель и CEO Rozum Robotics:

— Как известно, большую часть комплектующих нашего робота мы производим самостоятельно. Поэтому на внешние рынки, тем более на Китай, мы почти не завязаны.

Однако мы заказываем прототипы печатных плат на фабрике JLCPCB. Раньше буквально в течение полутора-двух недель платы были у нас. Сейчас JLCPCB закрылась на карантин, поэтому ряд проектов в R&D сильно замедлился.

Кроме этого, проблема может возникнуть с неодимовыми магнитами, которые используются в наших моторах, ведь почти 95% неодима добывается в Китае, но тут нам повезло: в прошлом году мы сделали некоторые запасы, которыми собираемся пользоваться, пока Китай не выйдет с больничного.

А вообще, чтобы во время эпидемий не надо было останавливать производство, пользуйтесь роботами — они не болеют.

Пётр Дудин, директор по развитию Encata на вопрос о влиянии коронавируса прислал ссылку на сообщение в Twitter: «EnCata не едёт на Мировой мобильный конгресс в Барселону».

Как известно, 12 февраля организаторы MWC приняли решение об отмене конгресса, который был запланирован на 24–27 февраля. Они сочли вспышку коронавируса потенциально опасной для столицы Каталонии и Испании в целом.