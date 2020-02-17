С санкции Кремля Марк Крутов, «Радио Свобода»

17.02.2020, 21:29

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Вадим Красиков, он же Вадим Соколов – основной подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили

Убийство Хангошвили курировал спецназ ФСБ.

"Берлинский убийца" Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела". В числе самых частых его контактов был глава фонда ветеранов "Вымпела" Эдуард Бендерский, который является тестем Максима Якубца – российского хакера, за поимку которого США обещают награду в 5 миллионов долларов. Обо всем этом говорится в новом совместном расследовании Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider.

Зелимхан Хангошвили, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск, был убит в столице Германии 30 августа 2019 года. Подозреваемый в этом преступлении был задержан немецкой полицией по горячим следам: оказалось, что он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Предыдущие расследования Bellingcat и их партнеров позволили установить настоящее имя Соколова – Вадим Красиков, а также с высокой долей вероятности предположить его связь с российскими спецслужбами. Дальнейшее изучение реальной личности Красикова вскрыло его причастность и к другим заказным убийствам.

Полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили

Любимый номер

Авторам расследования Bellingcat, Der Spiegel и The Insider удалось найти номер телефона, которым Вадим Красиков пользовался в России до убийства в Берлине, несмотря на то что ни на его имя, ни на имя его супруги никогда не выпускала сим-карт ни одна российская компания сотовой связи. Тем не менее один телефонный номер расследователям все же был известен: это номер, оставленный в ГИБДД при регистрации автомобиля жены Красикова. Оказалось, что он зарегистрирован на компанию, в которой о личности Красиковых ничего не знают. Получив доступ к данным о звонках с этого номера, расследователи установили номер, на который с него звонили чаще всего. Это, как выяснилось впоследствии, и оказался реальный мобильный номер Вадима Красикова.

По данным о звонках уже с этого номера, а также по данным о базовых станциях, где он регистрировался, расследователи установили, что связь "берлинского убийцы" с ФСБ была постоянной и ставила своей целью именно подготовку к операции по ликвидации Хангошвили. Bellingcat и их партнерам удалось получить так же информацию о новой сим-карте, которую Красиков использовал для поездки в Европу – благодаря этому стали известны точки, которые он посещал в Париже и Варшаве перед тем, как отправиться в немецкую столицу.

Из расследования становится ясно, что планирование операции по ликвидации Хангошвили началось не позже марта 2019 года, причем чаще всего Красиков звонил Эдуарду Бендерскому. С февраля по август Красиков разговаривал с Бендерским по меньшей мере 20 раз, в том числе 3 июля, когда он возвращался из Брянска, где получил поддельный паспорт на имя "Вадима Соколова". Последний разговор состоялся 13 августа, за три дня до отъезда киллера в Париж, откуда он направился в Варшаву, а затем в Берлин.

В Bellingcat считают, что Бендерский выступал в "берлинском деле" как представитель нынешнего начальника Центра специального назначения ФСБ, генерал-полковника Александра Тихонова. В 2003 году Тихонов тайно получил звание "Героя России" за операцию по нейтрализации террористов в театральном центре на Дубровке, в результате которой при применении усыпляющего газа погибли, по официальным данным, 130 заложников. Руководил Тихонов и операцией по освобождению от террористов школы в Беслане в 2004-м, которая также привела к большому числу жертв среди заложников.

За три недели до своей поездки в Берлин Красиков, как утверждают в Bellingcat, стал часто созваниваться с тремя новыми, менее высокопоставленными сотрудниками "Вымпела", которых ранее не было в числе его контактов. В расследовании делается предположение, что они помогали ему на финальном этапе подготовки убийства Зелимхана Хангошвили.

Эдуард Бендерский

Избранные места

С помощью все тех же данных о звонках авторам нового расследования удалось установить и несколько точек, в районе которых телефон Красикова чаще всего регистрировался в сети. В их числе оказался Центр специального назначения ФСБ (войсковая часть 35690) в подмосковной Балашихе, "родной дом" для управлений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ, а также тренировочная база спецназа ФСБ в расположенном неподалеку поселке Аверкиево. Здесь Красиков, в числе прочего, провел несколько дней перед отъездом в Берлин.

Другой важной точкой, рядом с которой телефон Вадима Красикова регистрировался в сети чаще всего, стал Антитеррористический центр ФСБ на Проспекте Вернадского.

Подробнее о новом расследовании Bellingcat, Der Spiegel и The Insider рассказал один из его авторов, аналитик Bellingcat Христо Грозев:

"Мы посмотрели практически на все перемещения Красикова по Москве и на его звонки в России с начала февраля 2019 года. Примерно с начала марта он начал плотно общаться с кругом из примерно 12 человек, связанных с организацией бывших спецназовцев "Вымпела". Как минимум один из них был действующим сотрудником этого отделения. Примерно за месяц до операции в Берлине это общение стало гораздо более интенсивным: у него было по несколько звонков в день, включая звонки Эдуарду Бендерскому. После этого мы перешли к анализу его перемещений. Оказалось, что кроме посещения мест, связанных с "Вымпелом" и с частным охранным предприятием "Вымпел-А", которое принадлежит Бендерскому, Красиков часто посещал места, напрямую связанные с ФСБ. В их числе – антитеррористический центр ФСБ в Москве и две очень закрытые базы, одна – это Центр специальных операций ФСБ в Балашихе, другая – тренировочный полигон этого центра в поселке Аверкиево. Тот факт, что на этом полигоне он фактически жил 4 дня незадолго до своего отъезда в Берлин, мы не можем связать ни с чем иным, кроме как с убийством в Берлине".

Центр специального назначения ФСБ в Балашихе

Почему же "курировать" Красикова было поручено именно ветерану спецслужб, а не действующему высокопоставленному сотруднику? Христо Грозев считает, что это сделано для возможности отрицать в последующем причастность ФСБ к случившемуся:

"Наш анализ показывает, что Бендерский вряд ли действовал от своего имени. Вся его деятельность направлена на интересы спецназа ФСБ и генерала Тихонова, у которого он когда-то служил. Я думаю, что роль Бендерского была в том, чтобы создать deniability, то есть возможность для ФСБ сказать, что убийство Хангошвили организовала не спецслужба, а некие частные лица. Мы считаем, что хотя Бендерский и сыграл ключевую роль в подготовке Красикова для операции, он представлял не свои частные интересы, а интересы ФСБ".

О тесной дружбе Эдуарда Бендерского и Александра Тихонова известно еще с 2003 года, когда журналист Юрий Щекочихин публиковал в "Новой газете" письма спецназовцев "Альфы", недовольных сменой начальства. Из этих писем следует, что Бендерский, создавший свою сеть охранных предприятий фактически под "крышей" спецназа ФСБ, был одним из основных спонсоров Центра специального назначения и даже парился в бане вместе с Тихоновым на территории части в Балашихе, которая открыта для посещения только действующими сотрудниками спецслужбы. Щекочихин умер в результате отравления неизвестным веществом незадолго до публикации последних трех писем от "альфовцев". Его смерть расследовали как убийство, но было прекращено "за отсутствием состава преступления".

Христо Грозев уверен, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, а скорее всего, санкцию на него дали и в Кремле:

"После этого расследования мы можем полностью исключить такие версии смерти Хангошвили, как криминальная разборка или месть со стороны Рамзана Кадырова, потому что отношения между Кадыровым и Центром специальных операций ФСБ конкурентные и не очень дружеские. Также полностью исключается вариант, что это личная месть бывших спецназовцев, потому что ни одна российская структура даже с очень большими связями не смогла бы организовать доступ на такие закрытые полигоны, как воинская часть в Балашихе или полигон в Аверкиево. Не говоря уже о возможности изготовить полностью новые документы на вымышленное имя, вписать эту личность во все государственные реестры, как было сделано для несуществующего Вадима Соколова. Кроме того, ни одна частная организация не смогла бы так хорошо почистить после убийства все его следы. Все показывает, что это было централизованно спланированное убийство с санкции как минимум верхушки ФСБ, а скорее всего – и с санкции Кремля".

В декабре 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель попросила Россию предоставить информацию, которая могла бы касаться убийства Зелимхана Хангошвили. Дело расследует Федеральная прокуратура Германии: это свидетельствует о том, что немецкие следователи могут подозревать в организации убийства спецслужбы другой страны. Российские власти и ФСБ отрицают свою причастность к преступлению. Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже назвал Хангошвили "боевиком, жестким, кровавым человеком", только одна из акций которого якобы привела к гибели 98 человек. При этом президент России не уточнил, о какой именно акции идет речь. Само убийство Путин при этом назвал криминальной разборкой: "Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно", – сказал он, отметив, что Россия неоднократно просила Германию выдать "бандита и убийцу" Хангошвили, но эта просьба немецкими властями удовлетворена не была. Германия впоследствии отвергла слова российского лидера, заявив, что по официальным каналам Москва не обращалась к Берлину с такой просьбой.

Марк Крутов, «Радио Свобода»