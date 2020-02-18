Разворот над Тбилиси 3 18.02.2020, 9:29

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Фото: Depositphotos / BoneKot

Закрытие авиасообщения с Грузией обошлось России в миллиарды.

Прошлым летом депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии на форуме Межпарламентской ассамблеи православия. Сложно представить себе более нелепый повод для дипломатического скандала, однако обе страны уже семь месяцев ощущают на себе его последствия. Отечественные авиакомпании теряют миллиарды рублей из-за закрытия прямого авиасообщения с Грузией, отдыхающие ищут обходные пути, чтобы добраться до Тбилиси или Батуми, а бортпроводники меняют форму прямо на борту транзитных рейсов через Ереван. Зачем нужны все эти сложности и кто на них зарабатывает — выясняла «Новая газета».

Грузинский самолет в Домодедово, 2010 г. Фото: Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС

Согласно сервису Flightradar24, последним прямым рейсом, прилетевшим из Тбилиси в Москву, стал SU1893 «Аэрофлота». 8 июля в 04:51 утра в Шереметьево приземлился Airbus A321. После этого воздушные границы между Россией и Грузией официально закрылись. Или нет...

Студент из Москвы Владислав Арапов ездил в Батуми с 30 июля по 4 августа. Он запланировал поездку с друзьями еще весной 2019. Когда вступил в силу запрет, авиакомпания Georgian Airways предложила им поменять билеты. Вместо прямого рейса ребятам предложили лететь транзитом через Ереван.

«Нам даже не пришлось ничего доплачивать, хотя мы летели с пересадкой. О том, что нам поменяли билеты, мы узнали недели за две до вылета», — рассказывает Владислав.

В итоге до Еревана друзья летели армянскими авиалиниями, а до Батуми — грузинскими. Несмотря на то, что компания летела разными рейсами, в Ереване друзья встретились: билеты поменяли так, что пассажиров двух разных самолетов потом объединили в один:

«Моим друзьям из самолета не пришлось даже выходить. Мы прилетели раньше и ждали посадку на их самолет в Ереване около часа. В Батуми мы уже летели вместе с ними и другой группой пассажиров из Армении», — говорит Арапов.

Похожим рейсом в этом ноябре в Тбилиси летал журналист Артем Щенников:

«Это удобный маршрут, потому что когда самолет приземляется в Ереван, стоянка самолета [по билету] занимает 40 минут. На практике минут двадцать. За это время те, кто летел в Ереван, вышли, а те, кто хотел лететь до Тбилиси, зашли. После приземления в Армении самолет опустел почти полностью».

Пересадка в Ереване, по словам Артема примечательна тем, что в какой-то момент экипаж самолета перевоплощается.

«Они ходили в тех же красных жилетках, но вместо слова "Армения" на них было написано "Грузия"», — рассказывает Артем.

Название этой же страны было на упаковках еды, которую раздавали еще по пути в Ереван.

Аэропорт Тбилиси. Фото: EPA

Обратно до Москвы Артем добирался через Владикавказ, использовав для пересечения границы услуги частного водителя в Тбилиси. Такой способ пересечения границы гораздо популярнее авиаперелетов. Согласно статистике грузинского МВД, через сухопутную границу в Грузию происходит 74% въездов в страну. При этом маршрут могут осложнить форс-мажорные обстоятельства. Как рассказала «Новой» туристка Анна Шевченко, которая добиралась из России в Грузию в начале февраля, им пришлось на сутки остаться во Владикавказе:

«Когда мы добрались до Беслана, оказалось, что граница закрыта из-за лавины. Как нам потом рассказали, это происходит в Грузии каждую зиму. Возможность долететь из Москвы без пересадки за вменяемые деньги эту проблему решила бы».

Сбор за дипломатию

Еще до вступления в силу запрета на авиасообщение в интернете стали публиковать инструкции с альтернативными маршрутами. Например, до Тбилиси или Батуми можно добраться турецкими (Turkish Airlines и Pegasus) и азербайджанскими (Azal) авиалиниями с пересадками в Стамбуле или Баку. В Грузию также летают лоукостеры и европейские авиакомпании — латвийская AirBaltic, польская Lot и белорусская Belavia. С 2012 года рейсы из Кутаиси осуществляет венгерские Wizz Air.

Но больше всего российских туристов в Грузию возят армянские авиалинии. У авиакомпания Armenia даже заключено код-шеринговое соглашение (договор между авиакомпаниями о совместной эксплуатации рейсов на одном маршруте — Н.Г.) с Georgian Airways.

«Люди покупают билеты до Еревана и от Еревана до Тбилиси. Если есть интерлайн-соглашение (договор между авиакомпаниями о взаимном признании перевозочных документов — Н.Г.) или код-шеринговое соглашение, пассажир летит до Еревана, пересаживается там на самолет другой компании и летит дальше в Грузию. Все это по одному билету, в котором конечный пункт может быть обозначен как Тбилиси. Здесь никаких запретов нет», — рассказывает редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Таким же образом самолет армянской авиакомпании может выполнить рейс Москва — Ереван, потом поменять код рейса и уже дальше лететь новым рейсом, но фактически с этими же пассажирами, продолжает эксперт.

С технической точки зрения проблем с этой схемой тоже нет, говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Регистрация на рейс авиакомпании Armenia в аэропорту «Внуково». Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«[Во время посадки в аэропорту Еревана] не производится дозаправка топлива. Багаж пассажиров, которые высаживаются в Армении размещается отдельно, поэтому выгрузить его можно достаточно быстро. Главное — получить коммерческие права на выполнение рейсов таким маршрутом», — объясняет Пантелеев.

Правда, стоимость таких рейсов растет за счет увеличения расстояния и расхода топлива. В цену билетов входит стоимость дополнительных посадки и взлета.

Тем не менее Georgian Airways или тот же «Аэрофлот» самостоятельно выполнить весь путь из российского города до пункта назначения в Грузии не могут. Грузинским авиакомпаниям, к примеру, достается лишь небольшой кусок от транзитного города до самой страны. Все «сливки» с таких рейсов снимают компании, которые везут пассажиров до пересадочного пункта (такие рейсы есть и у российских перевозчиков).

От Москвы расстояние до Баку, Стамбула или до Еревана практически такое же, как и до Тбилиси. При этом на отрезке от этих городов до столицы Грузии особо не заработаешь. Однако в конечном счете для Грузии наиболее важна прибыль от туризма. В 2018 туристический сектор занимал 7,6% от ВВП Грузии.

«Важнее, что туристы прибыли в страну. Кто именно заработал по дороге на них — это вторично», — замечает Гусаров.

Сплошные убытки

Поток туристов в Грузию в последние годы быстро рос.

К примеру, в 2017 году прирост составил 15%. При этом из 8,7 млн иностранных туристов 1,4 млн приехали из России (за год их число выросло на 23%). В первой половине 2019 года эта тенденция продолжилась, однако после разрыва прямого авиасообщения из России в Грузию приезжать стали меньше. Число россиян, посетивших Грузию в августе 2019 года, сократилось на 6% по сравнению с показателем августа 2018 года.

«Доля этих перевозок для грузинских авиалиний была существенной. Поэтому потеря стала серьезным ударом для всех: как для российских и грузинских авиакомпаний, так и для туристического рынка Грузии», — говорит Гусаров.

Заявления о потерях со стороны авиакомпаний обеих стран стали появляться уже летом. В июле в Georgian Airways говорили о потерях в 25 миллионов долларов (1,5 млрд рублей) из-за запрета России на полеты. В октябре 2019 года директор Georgian Airways Роман Бокерий объявил, что компания намерена подать иск в Европейский суд в отношении российского Министерства транспорта. По словам Бокерии, формальной причиной для запрета стала претензия российского Министерства транспорта в связи с непогашенным долгом в $800 тыс. Georgian Airways перед российской аэронавигацией.

«Мы со всей ответственностью заявляем, что Georgian Airways не имеет ни цента долга перед навигацией, несмотря на то что мы платим в три раза больше налогов, чем российские авиакомпании», — объявил он.

Фото с таможни в аэропорту Тбилиси из аккаунта Instagram российской туристки. @cvoi_geroi

На российские авиакомпании приходилась основная доля от всех перелетов в Грузию — более 17%. К осени они насчитали потерь на сумму в два раза больше, чем грузинские авиалинии. В середине ноября источники «Ведомостей» сообщили о потерях в 3,2 млрд рублей у шести российский авиаперевозчиков. Больше всех убытков понесли «Уральские авиалинии» — 1,2-1,3 млрд рублей. «Аэрофлот» и S7 отчитались о потерях примерно по 700 млн рублей (в S7 «Ведомостям» заявили, что потеряли 600 млн). Лоукостер «Победа» понес потери в примерно 400 млн, Red Wings — примерно в 120 млн, а Smartavia — почти в 100 млн рублей.

Потери были вызван недополученной выручке в летнем сезоне, а также простоем самолетов в июле прошлого года. Как говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак, сумма в 3,2 млрд сравнима с годовой прибылью крупной российской авиакомпании, за исключением «Аэрофлота».

С другой стороны, потеря прямого авиасообщения с Украиной или с тем же Египтом была все-таки более болезненной.

«3 млрд рублей — это не маленькая сумма, было бы неплохо получить компенсации. Но авиационный бизнес настолько капиталоемкий, что назвать ее огромной ценой все же нельзя. 3 млрд рублей — это цена одного «Суперджета». Авиакомпании приобретают ежегодно значительно больше судов», — оценивает потери Роман Гусаров.

Эти потери правительство обещало компенсировать в июне 2019 года. Однако эксперты сомневаются, что это действительно произойдет.

«Пока практики компенсаций российским авиакомпаниям не было. В 2018 году обещали компенсировать рост цен на керосин, потом обещали компенсировать Грузию, а сейчас Китай. Пока это только обещания», — говорит Борис Рыбак.

Либо война, либо туризм

Несмотря на очевидных ущерб для всех сторон, пока что российско-грузинское небо официально остается закрытым. Громкие заявления о возобновлении полетов звучали в сентябре прошлого года. После встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что готов «лично это сообщение воздушное возобновить». Похожую позицию тогда выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий [Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии — ред.], существует два пути: один — война, военный путь, от которого мы отказались; второй — это диалог и дипломатия».

С тех пор ситуация почти не изменилась. В конце декабря Зурабишвили сказала, что все переговоры между Россией и Грузией имеют технический характер и не приносят результатов, предположив, что ситуацию могут исправить переговоры «нормандского формата». В это же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Грузией оставляют желать лучшего.

11 февраля о запрете прямых авиаперелетов высказался замглавы МИД РФ Андрей Руденко:

«Говорить [об отмене меры] можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего, речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан».

По-видимому, ждать потепления между двумя странами придется долго.

«В 2008 году Грузия разорвала с Россией дипломатические соглашения, [после этого] полеты были вне правового поля. По сути, это была добрая воля руководства двух стран. По доброй воле авиасообщение было быстро восстановлено и также мгновенно — прекращено», — резюмирует Гусаров.