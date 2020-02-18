МАЗ отправляет в вынужденный отпуск около трети работников

МАЗ отправляет в вынужденный отпуск около трети работников9
- 18.02.2020, 12:02
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Простои на предприятии будут и в феврале, и в марте.
ОАО «МАЗ» вводит целосменные простои 7 и 21 февраля, а также 9 и 20 марта.
Заместитель гендиректора предприятия — директор по кадрам, соцвопросам и идеологической работе Зоя Таран уточнила, что работать будут все производства, все заводы и все основные рабочие, передают naviny.by.
Все структурные подразделения заводоуправления будут работать, но меньшим количеством. Простои, по ее словам, коснутся «некоторых структурных подразделений, в том числе из заводоуправления, руководителей, специалистов и служащих, у которых работа в полном объеме не просматривается».
Работники, которых отправят в вынужденный отпуск, будут получать не менее 2/3 тарифной ставки.