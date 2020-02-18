Сказка про пять долларов

Сказка про пять долларов18
- Виктор Горбачев
- 18.02.2020, 14:34
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А как красиво все начиналось!
Ох, как же верилось в чудо! Ну, хотелось и думалось. А получилось, как всегда. Сказка красиво начиналась и быстро-быстро пришла к завершению. Печальному. Не прошло и месяца. А на большее и не хватило. Сдулись обещания властей. Не продержались. И заверения того, кто "чуть выше бога", оказались очередным пшиком. Провалом. Бредом. Как и про 500 условных каждому.
Ой, о чем же я? Ах, я же про 5 условных. Про те, на которые власть обещала поднять услуги ЖКХ. За год. И не более.
Помните? Перед Новым годом как заговорили, как начали везде глаголить и пищать; - "с 1 января жировки потяжелеют на 3,5 доллара, а с 1 июля еще на 1,5. Вот и получится за год на 5 долларов всего".
Как же здорово! Стабильность. Подумалось многим. Но не всем. Решил потревожить своих знакомых и друзей по этой теме.
Ну вот, получены очередные жировки в новом году и как там с обещанными 3,5 в этом полугодие?
Делаю звонки и считаю;
- Борисов - жировка поднялась на 15,7 рублей или 7,2 $
- Барановичи - на 19,6 рублей или на 8,9 $
- Крупки - на 11,7 рубля или на 5,2 $
- Гродно - на 21,5 рубля или на илои на 9,7 $
- Минск - на 18,6 рубля или на 8,5 $
Все. На этом я остановился.
Скажите, может я позвонил "не тем людям и врагам"? Ну, может они мне все совравши и это польская "фальшыука"? Может везде соблюдается установленная норма повышения в 3,5 условных или не выше 7,5 рубля до 1 июля? И зима ведь теплая была. И расходы на отопление и подогрев меньшие чем в обычные зимы. А вот с ценами все выше-и выше. Мол, как на Чукотке погода прошлась по нам.
Так и хочется узнать - так кто же "врот"? И да. Если такими темпами будут повышать ежемесячно, то чего ждать к концу года?
Вот и сказочке конец, а кто верил - молодец!
Виктор Горбачев, «Фейсбук»